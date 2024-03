Drobní živočichové žijící v blízkosti Černobylu překvapili vědce. Téměř nijak je nezasáhla radiace, což je v rozporu s tím, co by se dalo očekávat u organismů přežívajících v Černobylské zóně. Výsledky nové studie chtějí odborníci využít pro větší pochopení, proč jsou někteří lidé náchylnější vůči karcinogenům.

V uzavřené zóně Černobylské jaderné elektrárny žijí vysoce odolné organismy. | Foto: Profimedia

Hlístice neboli nematody žijící v místech zasažených jadernou havárií, podle expertů nevykazují žádné poškození genomu. Odborníci tvrdí, že to ukazuje na jejich vysokou odolnost a schopnost přizpůsobit se nehostinným podmínkám.

Příroda umí překvapit:

Z videa mrazí: V pralese našli nového největšího hada světa. Chytili i mini žábu

Nové poznatky ve studii publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences přinesl tým biologů z americké Newyorské univerzity. Vedoucí výzkumu Sophie Tintoriová s dalšími odborníky zkoumala druh hlístice Oschieus tipulae v uzavřené zóně Černobylské jaderné elektrárny.

Odolnost vůči záření

Radioaktivní materiály jsou podle portálu Science Alert na tomto místě uloženy v životním prostředí a pro organismy představují vyšší riziko mutací, rakoviny a smrti. Vědci už dříve zjistili, že zvířata žijící u jaderné elektrárny se liší od stejných druhů nalezených jinde. „Výbuch elektrárny je tragédií nepochopitelného rozsahu. Stále nemáme přehled o dopadech katastrofy na místní organismy. Zajímá nás například to, zda způsobila, že druh nebo jedinec je přirozeně odolnější vůči ionizujícímu záření,“ shrnula Tintoriová.

Nepůsobí na ně radiace

V okolí Černobylu výzkumníci sbírali hlístice ze shnilého ovoce nebo půdy a zároveň měřili okolní radiaci. Nakonec se jim podařilo sesbírat 300 hlístic, ze kterých vybrali patnáct exemplářů, na kterých podle listu The Independent testovali hlavně schopnost chránit a opravovat vlastní genetický materiál. Provedli na nich sekvenci genomu a výsledky porovnali s genomy pěti exemplářů stejného druhu z jiných částí světa (včetně Německa a Austrálie).

Houby, lesní plody či divočáci. Radioaktivní látky, které tehdy doputovaly až na naše území, příroda pociťuje dodnes:

35 let po havárii: Černobyl je stále radioaktivní, v Česku září houby i divočáci

Hlístice žijí v různých prostředích, včetně těl jiných organismů, a je o nich známo, že jsou neuvěřitelně odolné. Díky jednoduchému genomu a rychlému rozmnožování je vědci rádi zkoumají, ať už se zaměřují na biologický vývoj, nebo reakci na toxiny.

Přesto při analýze tito živočichové vědce překvapili. V genomu hlístic žijících u Černobylu odborníci nenašli žádné stopy po rozsáhlých změnách v chromozomech, které očekávali. Kromě toho nezjistili ani vyšší míru mutace v místech s vyšší radiací. Nakonec výzkumníkům nezbylo nic jiného, než konstatovat, že nenašli žádný důkaz o vlivu prostředí v Černobylské vyloučené zóně na genomy Oschieus tipulae.

Jak to vypadá uvnitř uzavřené zóny Černobylské jaderné elektrárny:

Zdroj: Youtube

Výsledky studie vědcům poskytují větší přehled o mechanismech oprav DNA, které by jednou mohly být využity v medicíně. Odborníci chtějí zjistit například to, proč jsou někteří lidé náchylnější k účinkům karcinogenů než jiní. „Přemýšlení o tom, jak jednotlivci reagují na látky poškozující DNA v prostředí, nám pomůže získat jasnou představu o našich vlastních rizikových faktorech,“ uvedla Tintoriová.

Divočáci a psi

Vědci v minulosti kromě hlístic zkoumali i psy žijící v zakázané zóně kolem jaderné elektrárny v Černobylu. Zjistili, že zvířata přežívající po katastrofě v zasažené zóně se geneticky odlišují od jiných populací, a to i od svých příbuzných žijících jen o pár kilometrů dál od elektrárny.

Do budoucna se odborníci chtějí zaměřit na výzkum toho, co pomáhá psům v extrémním prostředí zamořené oblasti přežít. Radioaktivní látky se totiž v přírodním prostředí drží dodnes. V některých místech jsou kvůli tomu radioaktivní třeba i lesní plody či divočáci.