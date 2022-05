Ve švýcarských Alpách našli pravěká monstra. Vědce uchvátil obří zub

Mořský živočich, vzhledem podobný dnešnímu delfínovi, vyhynul přibližně před 90 miliony let. Nalezený ichtyosaurus je jedinou březí samicí takzvaného valanginsko-hauterivského stáří, tedy z období před 129 až 139 miliony let.

„Tento objev je nesmírně důležitý. Jde totiž o jediný podobný exemplář březího ichtyosaura, který byl na planetě nalezen,“ cituje agentura Reuters paleontoložku Judith Pardo-Perézovou, která se svým týmem fosilii objevila.

Expedice v Patagonii trvala jednatřicet dní a byla extrémně náročná. Fosilií na nalezišti si vědci všimli už před deseti lety, extrémní klimatické podmínky a těžko přístupný terén však výzkum v oblasti značně zkomplikoval. K místu, kde se pozůstatky nacházely, bylo možné se dostat pouze po desetihodinové túře. Vědci tak museli trávit noci ve stanech před ledovcem a čelit sněhu a silnému větru.

Venku z prastarého hrobu

I z těchto důvodů paleontologové fosilii z místa naleziště dostali až nyní. Vytěžit při tom z ledovce museli pět bloků o hmotnosti 200 kilogramů, aby kostry zůstaly neporušené. Fionu z jejího prastarého hrobu vynesl vrtulník. Její kosti se kdysi nacházely na dně mořského dna, nyní je vědci transportovali z místa vysoko v ledovci, který byl kdysi hluboko pod vodou.

Fiona přitom nebyla jediným pozůstatkem mořských obrů, který se uvnitř ledovce miliony let skrýval. Vědci našli dohromady 23 exemplářů ichtyosaurů, čímž se celkový počet v oblasti nalezených vzorků zvýšil na stovku. Ledovec Tyndall se tak stal jednou z nejplodnějších lokalit světa.

Okno do světa dinosaurů

„Tak skvěle zachovaní ichtyosauři v tak extrémním prostředí, to je skutečně světový unikát. Je to takový ichtyosauří hřbitov. Našli jsme kompletní kostry dospělých jedinců, mláďat i novorozenců. To nám poskytuje jedinečné okno do minulosti,“ komentoval pro web Manchesterské univerzity místní paleontolog Dean Lomax, který se vykopávek také účastnil.

Vědci na nalezišti objevili tolik pozůstatků mořských ještěrů, že nemají šanci je všechny dostat ven. „Mnoho z nich bohužel nebude nikdy vykopáno, jak kvůli obtížnému přístupu na hranu útesu, tak kvůli nedostatku financí. Nalezišti je však třeba poskytnout alespoň ochranu, protože jej každodenně ničí eroze,“ apeluje Pardo-Perézová.

Fiona nyní pomůže vědcům studovat embryonální vývoj u ichtyosaurů, kteří se proháněli v mořích před 90 až 250 miliony let. „Poskytne nám cenné informace o těchto ještěrech, o jejich vývoji, ale také o chorobách, které je mohly během života trápit,“ vysvětlila Pardo-Pérezová.

Fosilie březí samice bude později vystavena v přírodovědném muzeu Rio Seco v jižním Chile.