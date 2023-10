Datel knížecí - jeden z největších šplhavých ptáků na světě - zůstává na seznamu ohrožených druhů, třebaže poslední jeho potvrzené pozorování pochází z roku 1944. Někteří američtí ornitologové totiž trvají na tom, že ptáka opakovaně viděli.

Pár datlů knížecích pozorovaný v Louisianě v roce 1935 | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Když se bažinatými pralesy na jihovýchodě Spojených států ozývalo ještě počátkem minulého století typické dvojité zaťukání, znalci lesního života věděli, že možná uvidí báječnou podívanou. Je to zvuk typický pro datla knížecího. Má černobílé peří a červenou čepičku jako jeho příbuzní v českých lesích. Oproti nim ale dorůstá až půl metru a rozpětí křídel má ještě o 25 centimetrů delší. Zanechával takový dojem, že mu lidé říkali ptačí pánbůh.

Nyní americké úřady rozhodly, že ho ještě ponechají na seznamu ohrožených druhů, informovala CNN.

Federální úřady pro ochranu přírody přitom opakovaně zvažovaly, že datla knížecího prohlásí za vyhynulého. „Služba bude dále analyzovat a posuzovat dostupné informace,“ uvedla příslušná agentura.

Badatelé, kteří se pátráním po ikonickém ptáku zabývají, rozhodnutí ocenili. „Vědecká obec si vůbec není jistá o statusu tohoto ikonického datla. Nadále se objevují doklady, že nadále žije, třebaže žádný z nich není plně přesvědčivý pro všechny,“ řekl CNN ornitolog John Fitzpatrick.

Hledání datla knížecího je vášní dalšího ptačího experta Steva Latty z National Aviary v Pittsburghu. „Je to ikonický pták a pro nás i značnou část veřejnosti představuje křehkost, ochranu přírody a naději pro ohrožené druhy po celém světě,“ řekl badatel pro Washington Post.

Jeho tým při práci v terénu pořídil fotky, videa a zvukové záznamy, které podle Latty dokládají pozorování datla knížecího. „Máme některé z nejlepších, pokud ne vůbec nejlepší obrázky pořízené za osmdesát let,“ řekl CNN Latta.

Letos v květnu svá pozorování a závěry publikovali v odborně recenzované studii v časopise Ecology and Evolution. „K přesvědčení rozumných lidí by to mohlo stačit, i když spoustu kritiků by asi nepřesvědčily ani fotky, které by mohly vyjít v National Geographic,“ poznamenal spoluautor výzkumu Mark Michaels.

Názory se různí

Právě nízká kvalita předkládaných záběrů je jedním z důvodů, proč kritici tvrdí, že je čas postavit se ke skutečnosti čelem. „Udržovat nějakého ptáka na seznamu, když je ve skutečnosti vyhynulý, je mrhání silami. Jediní, kdo ho viděli, jsou ti, kdo chtějí, aby existoval,“ argumentoval Brett Hartl z ekologické skupiny Centrum pro biologickou diversitu.

Jisté je, že datel knížecí zaznamenal rychlý propad v devatenáctém století, kdy dřevaři vykáceli staré pralesy, ve kterých hnízdil a nacházel obživu. Podle New York Times pochází poslední nesporné pozorování z roku 1944, kdy badatelé viděli osamělou samici sedící na hnízdě v jinak vyklučeném pralese. Zprávy o spatření ikonického opeřence a sporné záběry se ale přesto pravidelně objevují a motivují trvají vědecké bádání.