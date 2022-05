Historiky nález nepřekvapil. Na základy jedné ze tří pevnostních bran narazili dělníci pří výkopu kanalizace zhruba metr pod současným povrchem a místo hned začali zkoumat archeologové. „Skládá to obraz, který můžeme srovnat s dochovanými fotografiemi a plány brány. My zhruba víme, jak vypadala, ale zatím jsme neměli bližší představu o tom, jak byla založená,“ vysvětluje hodnotu nálezu archeolog Muzea východních Čech Radek Bláha.

V archivech sice existují plány pevnosti, ale současný nález odhalil jeden cenný detail: „Tady se podařilo odkrýt pískovcový blok v základech brány, ve kterém je kovem vyložené lůžko pro točnu padacího mostu a z přední strany je to zřejmě zpevněné pásovinou,“ líčí nález vedoucí odboru památkové péče magistrátu Jan Falta.

Současný nález ukazuje, že na konci 19. století, kdy se pevnost bourala, tehdejší stavitelé odstranili fortifikační zdi po úroveň základů. Ty pak při stavbě nového Moravského mostu v roce 1914 zmizely zhruba metr pod povrchem.

„Ukazuje nám to, že pod dnešní úrovní terénu se mohou uchovat i takto cenné pozůstatky,“ myslí si Radek Bláha. A nenašly se jen základy Moravské brány: „Odkrytá situace nebyla jenom samotná brána. Podařilo se odkrýt i další části konstrukcí, které s bránou souvisely. Brána byla chráněna valem a příkopem a to byla velmi sofistikovaná a zajímavá část pevnosti.“

Základové zdivo staré víc než dvě staletí je stále ve velmi dobré kondici. „Nás ten stav mile překvapil. Lze očekávat, že v podobném stavu jsou ty okolní základy. Tehdy se zdilo z pálených cihel na vápennou maltu. Když tu cihlu dnes pustíte na zem, tak se jí nic nestane,“ dokládá solidnost původní stavby archeolog.

Přestavba pokračuje podle plánů

Nález přestavbu křižovatky Fortna na kruhový objezd nezdrží. Hotovo by mělo být do konce roku. „Našli jsme řešení, předpokládám, že prodloužení stavby to vliv mít nebude. Stavba má štěstí, že se trefila přesně do místa, kde se podaří nějakým podvrtem trubkami dešťové kanalizace projít,“ říká vedoucí odboru památkové péče magistrátu Jan Falta.

Historici nalezené základy prozkoumali a zdokumentovali „Hodnota nálezu spočívá v tom, že zůstane na místě, protože kdybychom vyzdvihli ten jeden kámen, tak tam chybí souvislost, jak je to uležené v návaznosti na základy. Podle úmluvy o archeologického dědictví, je v pořádku, že to zůstává na místě," dodává šéf městských památkářů Falta.

Ostatně na základy pevnosti narazili stavbaři v Hradci Králové v posledních letech při stavbách v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren. U tamního parkovacích domu musel investor kvůli zachování památky omezit kapacitu a v samotné budově Gayerových kasáren zůstaly základy pevnostní zdi odhalené tak, aby si je lidé i po víc než 200 letech mohli prohlédnout.