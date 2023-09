Paleontologové našli na nalezišti v jihovýchodní Číně kostru bizarního dinosaura s ptačími rysy a prodlouženými dolními končetinami. Překvapivý objev je podle nich důležitým chybějícím článkem do evoluční skládačky, kde by mohl propojovat dinosaury s ptáky.

Opeřený dinosaurus? Měl podivně dlouhé nohy a některé znaky ptáků. Ilustrační foto | Foto: Wikimedia Commons, UnexpectedDinoLesson, CC BY-SA 4.0

Odborníci možná našli chybějící kousek puzzle ve zvířecí evoluci. Odhalená kostra podivného tvora je podle nich zhruba o třicet milionů let starší než jakákoliv jiná potvrzená ptačí fosilie. Kosterní pozůstatky vrhají nové světlo na nejranější okamžiky ptačí evoluce.

Vzácný nález popsal paleontolog z Čínské akademie věd Min Wang a jeho kolegové ve studii zveřejněné v časopise Nature. Novou fosilii pojmenovanou Fujianvenator prodigiosus porovnali s pozůstatky jiných dinosaurů té doby a novějších, aby mohli přesně identifikovat jeho místo v rodokmenu.

Portál CNN píše, že zvíře žilo během svrchní (pozdní) jury před 148 miliony až 150 miliony let v okrese Zhenghe v dnešní provincii Fujian. Jednalo o malého dinosaura vážícího 641 gramů.

Bizarní zadní končetiny

Opeřenec velikosti bažanta podle expertů patřil do rodové skupiny avialae, jež zahrnuje jak novodobé ptáky, tak jejich dinosauří předky. Tvor podle portálu Science Alert vynikal hlavně bizarními zadními končetinami. Jeho holenní kost byla dvakrát delší než stehenní kost.

Prodloužení zadních končetin naznačuje, že žil v bažinatém vodním prostředí a byl rychlých běžcem. Je to poprvé, co odborníci narazili na bažinného zástupce skupiny avialae. Do té doby našli jen rané dinosaury podobné ptákům, kteří žili na stromech a pohybovali se spíše ve vzduchu. Z fosilie se však nedalo určit, zda uměl dinosaurus létat, či ne.

„Naše srovnávací analýzy ukazují, že k výrazným změnám v tělesném plánu došlo podél rané avialanové linie, jež je z velké části řízena přední končetinou, což nakonec dalo vzniknout typickému podílu ptačích končetin (křídel),“ vysvětlil Wang.

Dodal, že tvor, kterého našli v Číně, je zvláštní druh, jenž se od hlavní linky díky bizarní architektuře zadních končetin odklonil. Vzhledem ke své jedinečné morfologii kostry vrhá Fujianvenator nové světlo na nejranější vývojové stádium ptáků.

Dynamický ekosystém

Bizarního dinosaura navíc v jihovýchodní Číně experti nenašli samotného. Kromě něj objevili ještě pozůstatky dalších vodních a polovodních živočichů, včetně želv a rejnoků. Objev vykresluje živý obraz rozmanitého a dynamického ekosystému pozdní jury, který vědci nazvali Zhenghe Fauna.

Badatelé nyní doufají, že Fujianvenator doplní alespoň některé poznatky o tom, jak vypadali tvorové pohybující se na hranici mezi pradávným dinosaurem a novodobými ptáky. Ptáci se od dvounohých teropodních dinosaurů oddělili v jurské éře, jež skončila před 145 miliony lety. Poznání jejich rané evoluční historie je komplikované kvůli relativnímu nedostatku fosilií z daného období.