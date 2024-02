Paleontologové v Číně objevili pozoruhodně zachovalou fosilii vodního plaza, který vyhynul zhruba před 240 miliony let. Podobal se mytickému čínskému drakovi.

Ilustrace dinocephalosaura | Foto: ČTK

Mezinárodní tým vědců z Národního skotského muzea nalezl ve starých vápencových usazeninách v čínské provincii Kuej-čou vzácnou fosilii kompletní kostry dinocefalosaura. Stáří pozůstatků pět metrů dlouhého vyhynulého vodního plaza odhadli na 240 milionů let. Žil tedy v době těsně před vznikem dinosaurů či byl současníkem prvních z nich.

Vědci loni nejspíš objevili největšího tvora, který kdy žil na Zemi:

Pravěké monstrum. Vědci možná objevili největšího tvora, jaký kdy na Zemi žil

Experti byli z nálezu nadšení, protože to bylo poprvé, co si mohli prohlédnout prehistorického tvora v celé své kráse. „Byl to velmi podivný druh. Měl končetiny podobné ploutvím a jeho krk byl delší než tělo a ocas dohromady,“ sdělil pro BBC správce přírodovědného oddělení Skotského národního muzea Nick Fraser, který se na výzkumu podílel.

Nález dinocephalosaura v Číně:

Prehistorický drak

Právě kvůli extrémně dlouhému krku a stavbě těla ho odborníci přirovnávají k drakovi, jelikož se podobá mytickému stvoření z čínských legend. „Dinocephalosaurus orientalis měl 32 samostatných krčních obratlů,“ uvedli vědci ve studii publikované v odborném časopise Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.

Paleontologové se domnívají, že ohebný krk mu poskytoval výhodu při lovu drobných živočichů schovávajících se ve štěrbinách podvodních skalisek. Případně mu to umožnilo přiblížit se ke kořisti, aniž by odhalil většinu svého těla, což v kalných vodách bylo účinné. „Že byl skvěle přizpůsobený oceánskému životu naznačují i zachovalé ryby v oblasti žaludku,“ sdělil Fraser pro ABC News.

Vědci nalezli kompletní kostru dinocefalosaura:

„Je to další příklad podivného a zároveň úžasného období triasu, které je stále pro paleontology záhadou,“ uvedli ve studii vědci. Zároveň upozornili, že dinocefalosaurus nebyl příbuzným zdánlivě podobným plesiosaurům, kteří se vyvinuli až o čtyřicet milionů let později, a mnozí v nich hledají vysvětlení mýtům o lochnesské příšeře.

Vědci poprvé objevili zkamenělinu dinocefalosaura v roce 2003 rovněž v čínské provincii Kuej-čou. Nalezený exemplář však tvořila pouze lebka bez levé strany čelisti s několika krčními obratli. Později výzkumníci nalezli i kostru bez ocasu. Výzkum tvora nadále pokračuje, aby se odborníci dozvěděli víc o něm i tehdejším období.

Další objevy dávných tvorů

Poslední rok byl docela bohatý na podivuhodné objevy prehistorických stvoření. V Novém Mexiku paleontologové nalezli přes 300 milionů let starou fosilii obřího škorpiona. Také v České republice experti zaznamenali pokrok ve výzkumu pozůstatků pravěké šelmy nalezené u Valče na Karlovarsku. V Grónsku vědci objevili pozůstatky obřího krvelačného červa.

Pliosaurus byl mnohem hrozivější, než se myslelo:

Šlo o neskutečné monstrum. Vědci se v pliosaurovi mýlili, byl mnohem hrozivější

Na podzim loňského roku brazilští vědci našli 265 milionů let starou dobře zachovalou zkamenělinu predátora, který dominoval na Zemi na konci prvohor. Ještě dřív jiný tým výzkumníků našel na anglickém ostrově Wight zcela nový druh obrněného býložravého dinosaura. V Číně naopak vykopali kostru bizarního dinosaura s ptačími rysy.

Letos paleontologové v nové studii zjistili, že dosavadní představy o megalodonovi mohly být mylné, protože zabijácký tvor byl ve skutečnosti delší a štíhlejší.