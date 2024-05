Vzácný římský dvanáctistěn nalezli archeologové v Anglii. Bronzový předmět o velikosti lidské pěsti je překvapil svými rozměry i zachovalým stavem. Nejde o první takovou věc, podobných se za téměř tři století našlo přes sto. Vědci se ale stále snaží zjistit, k čemu tyto záhadné artefakty sloužily. Mají domněnku, že by mohlo jít o náboženský prvek.

Amatérští archeologové loni v létě ve vesnici Norton Disney v Anglii nalezli vzácný římský dvanáctistěn. Jedná se o jeden z největších objevů svého druhu, jelikož měří osm centimetrů na výšku a váží 254 gramů.

Vědce překvapil výborně zachovalý stav. „Vlastníci si jej zjevně velmi cenili,“ uvedl v rozhovoru pro BBC tajemník skupiny historie a archeologie Norton Disney Richard Parker. Doplnil, že předci museli mít dobrý důvod, proč jej uložili pečlivě do země.

Stáří pozoruhodného artefaktu odborníci odhadují na zhruba 1 700 let. „Předběžná prohlídka datovala nález do období mezi lety 43 a 410 našeho letopočtu, tedy do pozdějšího římského období,“ řekla deníku Washington Post archeoložka specializující se na římské dodekaedry Lorena Hitchensová.

„Byl to zvláštní bronzový předmět,“ sdělil Parker. Dodal, že na první pohled vypadá jako věc ze science fiction. Má dvanáct pětiúhelníkových stěn přerušených různě velkým otvorem, zároveň z něj vyčnívá dvacet polokulovitých rohů.

Záhadný artefakt

Od roku 1739 archeologové nalezli v severní a západní Evropě přibližně 130 dvanáctistěnů. Dodnes ale je záhadou, k čemu je obyvatelé Římské říše používali. Vědci mají alespoň několik teorií založených na formě, stavu a umístění objektů.

Hitchensová uvedla, že vzhledem k lokalitám nálezů se nemohlo jednat o vojenské zařízení. „Kdyby to používali římští vojáci, nalezli bychom to i na jihu říše, ale zde jsme zatím artefakt nezaznamenali. Vždy jen na sever od Alp,“ vysvětlila. Dodala, že dvanáctistěn nemohl být ani měřidlem, jelikož je malý.

Také další akademičtí archeologové se domnívají, že podivný objekt nesloužil k praktickým činnostem. Je totiž velmi křehký a mohl by se rychle rozbít. Hitchensová také sdělila, že často nejsou natolik opotřebené, jak by při běžném užití měly být.

Nejpravděpodobněji měly dodekaedry magický, náboženský nebo rituální význam související s praktikami na okraji říše. Vědci se k této teorii přiklánějí nejvíc, přestože ji zatím nepotvrdili. Důvodem je složitá výroba. Používali metodu ztraceného vosku, to znamená, že lidé nejdřív připravili voskovou formu, do níž nalili bronz. „Je to obtížná technika i tvar. Musíte být opravdu zdatní, abyste takovou věc vyrobili,“ prohlásila Hitchensová.

Experti se podle CNN domnívají, že dvanáctistěn lidé na místě v Anglii zakopali úmyslně. Dříve zde totiž archeologové nalezli figurku božské postavy jedoucí na koni.

Nálezy po Římanech

Z období Římské říše historici nalezli různé podivuhodné artefakty. Ve Španělsku objevili rytinu obřího penisu, která byla možná největší na světě. Na severu Bulharska odkryli starověkou římskou lednici i se zbytky jídla. Ve Skotsku byly u Hadriánova valu pozůstatky neznámých domorodých sídlišť ovlivněných Římany. A ve Walesu byly v hrobech pohřbení římští obyvatelé bez hlav.