Podivná podzemní stavba poblíž egyptských pyramid v Gíze vrtá archeologům v hlavě. Objev nedávno učinili jen pár metrů pod povrchem na místním starověkém pohřebišti. První analýzy napověděly, že se může jednat o zasypaný vchod do hrobky. Pro potvrzení odborníci potřebují provést vykopávky a další analýzy.

Archeologové poblíž oblíbeného turistického místa v Egyptě objevili pomocí techniky dálkového průzkumu záhadnou podzemní stavbu ve tvaru písmene L. Podle současné studie zveřejněné v odborném časopise Archaeological Prospection se zhruba dva metry pod povrchem nachází asi desetimetrová anomálie, kterou někdo po vybudování zasypal pískem a štěrkem. Možné také je, že v místě vznikla vzduchová dutina.

Jelikož ji vědci nalezli uprostřed západního hřbitova u 4500 let starých pyramid v Gíze, domnívají se, že by se mohlo jednat o skrytý vchod do hrobky. Teorii podporuje objev dalších anomálií v hloubce od tří do pěti metrů, a také dvou dalších sahajících až do hloubky jedenácti metrů.

Tým ve zprávě uvedl, že by se mohlo jednat o pozůstatek takzvané mastaby, vápencové nebo hliněné povrchové hrobky s plochou střechou a obdélníkovou konstrukcí. „Součástí byly svislé šachty spojené s podzemními komorami,“ napsali podle magazínu Smithsonian výzkumníci.

Experti věří, že se jedná o člověkem vytvořené dílo. „Jsem přesvědčený, že to není přírodní jev, protože struktura má příliš ostré hrany,“ sdělil pro server Live Science vedoucí výzkumu Motojuki Sato z japonské Univerzity Tóhoku.

Tajemný účel staveb

Podle studie archeologové již v minulém století provedli průzkum ostatních mastab v lokalitě. Přesto jednu plochu bez viditelných nadzemních staveb vynechali. Proto mezi roky 2021 a 2023 japonsko-egyptský tým provedl analýzu oblasti s využitím georadaru a elektrické odporové tomografie, při níž do země vysílal elektrický proud a měřil odpor, aby odhalil pozůstatky. Objev anomálie byl šokující.

Satův tým ve studii uvedl, že jsou nutné další výzkumy. „Je důležité neprodleně provést vykopávky, aby se zjistil účel možných archeologických objektů,“ napsal.

Vědci, kteří se na studii nepodíleli, se shodují, že pohřebiště u pyramid v Gíze je zajímavou archeologickou oblastí. „Zatím jsme se jí vyhýbali kvůli absenci viditelných staveb,“ vysvětlil pro web Live Science egyptolog Peter Der Manuelian z Harvardovy univerzity.

Dále řekl, že v lokalitě se nachází několik dalších obětních kaplí ve tvaru L, ale ty jsou obvykle nad zemí. „Nejsem si zcela jistý tím, co by skryté anomálie mohly být,“ doplnil.

Záhadný Egypt

Pro archeology je Egypt bohatým nalezištěm starověkých artefaktů. Letos v březnu informovali o nálezu horní části sochy faraona Ramsese II. Dříve v Luxoru odkryli královskou hrobku, o které neměli ponětí. V Sakkáře objevili ukryté mumifikační dílny i s obsahem. Loni se jim také podařilo najít tunel, který mohl vést k hrobce Kleopatry.

Zajímavé byly i nálezy různých relikvií. V rituálních vázách vědci identifikovali ještě stopy alkoholu a omamných látek. Významný byl i objev 4300 let starého sarkofágu. Odborníci taky zjistili, jaký byl skutečný význam mumií se zlatým jazykem. Rovněž vytvořili 3D model obličeje běžného Egypťana žijícího před 35 tisíci lety.