Rituální váza vydala svá tajemství. Její obsah posílal Egypťany do říše snů

Rozbor organických zbytků v 2200 let staré nádobě s tváří boha Bese poskytl badatelům unikátní pohled do světa náboženských obřadů starého Egypta. Našli totiž stopy alkoholu a látek, které člověka poslaly do říše snů a vidění.