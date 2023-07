Věhlasné čínské ložisko prehistorických kostí v provincii Liao-ning vydalo jedinečný nález. Bahno po výbuchu sopky totiž uchovalo okamžik, kdy malý savčí dravec podobný jezevci úspěšně napadl většího býložravého dvounohého praještěra.

Díky nálezu nové fosilie vědci zjistili, že savci kdysi aktivně lovili živé dinosaury.

Experti odhalili 125 milionů let starou fosilii, která uchovala moment, kdy se do dvounohého dinosaura velikosti pořádného psa pustil vzdálený předek jezevců velký asi jako domácí kočka. Jsou navzájem propleteni, zuby savce jsou zakousnuté do dinosauřích žeber a jeho levá tlapa svírá dolní čelist ještěra, popsal britský deník The Guardian.

Badatelé podle listu tvrdí, že objev uvádí v pochybnost dlouho zastávaný názor, že nejstarší savci byli pro dinosaury jen „žrádlo“. Daily Telegraph jejich zjištění označuje za první důkaz, že savci kdysi aktivně lovili živé dinosaury.

Fosilie pochází z provincie Liao-ning na severovýchodě Číny. „Oblasti nálezu se říká čínské dinosauří Pompeje, protože se zde nachází obrovské množství těchto pravěkých zvířat, malých savců, ještěrek a obojživelníků náhle pohřbených následky sopečné činnosti,“ upřesnil Telegraph.

Prehistorická potyčka se odehrála v geologickém období křídy považovaném dosud za éru dominance dinosaurů. „Obecně se má za to, že v tomto období byli savci tišší a pokorní a těžce si vydobývali skrovnou existenci, zatímco půda kolem nich se otřásala dupáním děsivých ještěrů. Jenže neobvyklá fosilie zachycuje souboj mezi malým dravým savcem zvaným Repenomamus robustus a výrazně větším dvounohým býložravým příbuzným triceraptorů jménem Psittacosaurus lujiatunensis,“ napsal o nálezu deník New York Times.

Bojovali, pak je zalilo bahno

Americký list také doplnil, jak dinosauří Pompeje v dnešní Číně vznikly: nejprve výbuch sopky uvolnil popel. Silné deště nebo sezonní povodně pak z nánosů popela mohly udělat sesuvy bahna. „A zatímco se naši dva živočichové prali, zastihl je tenhle příliv bahna jaksi nepřipravené a uchoval je po další miliony let,“ uvedl pro list spoluautor studie popisující fosilii a její význam Jordan Mallon z Kanadského muzea přírody. Tým kanadských a čínských vědců své závěry zveřejnil v časopise Scientific Reports.

Nález ocenili badatelé, kteří se na studii nepodíleli. „Když jsem poprvé uviděl fotografii téhle fosilie, doslova mi spadla brada. Nic takového jsem dosud neviděl,“ řekl pro londýnské Timesy profesor Steve Brussate z univerzity ve skotském Edinburghu, autor úspěšné knihy o evolučním vzestupu savců a jejich koexistenci s dinosaury před miliony let. „Dochovat jakoukoliv část dinosaura jako fosilii po 125 milionů let je dost těžké samo o sobě, proto je hotový zázrak, pokud se dochovala dvě zápasící zvířata,“ dodal badatel.

Timesy připomněly, že Brussate ve své knize tvrdí, že všichni savci žijící vedle dinosaurů nebyli nudní jako myši. Poukazuje přitom na jiného dravého savce velikosti kočky, didelphodona, který žil v době tyranosaurů. „To byl celkem vzato zuřivější bojovník než sám tyranský král dinosaurů, což jako dávný obdivovatel T-rexe přiznávám skutečně nerad,“ řekl listu skotský paleontolog.