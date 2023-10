Vědci v Austrálii našli zkamenělinu pavouka starou několik milionů let. Ta mimo jiné potvrdila, že dnešní domov klokanů byl dříve výrazně zalesněný.

Pavouk z rodu barychelidae, dnešní příbuzný tvora, jehož zkamenělinu našli vědci v Austrálii | Foto: Shutterstock

Výzkumníci objevili další důkaz, že Austrálie vždy nebývala tak vyprahlá jako dnes. Na místě, kde se teď rozkládají pouště, bývaly podle nich před miliony let husté lesy. Naznačuje to i nový nález zkamenělého pavouka, který splétal své sítě někdy v době před 11 až 16 miliony let. Informoval o tom americký web Sciencealert.

Odborníci díky zkamenělině také získali nové poznatky o málo probádaných starobylých členovcích. Ten právě zkoumaný patří do čeledi sklípkanů zvané Barychelidae. Zároveň je to teprve čtvrtá fosilie pavouka, kterou na celém australském kontinentu našli.

„Proto je tento objev tak významný, odhaluje nové informace o vymírání pavouků a vyplňuje mezeru v našem chápání minulosti,“ komentoval paleontolog Matthew McCurry z Univerzity Nového Jižního Walesu a Australského muzea.

Vyprahlá země

Podle expertů se dnes nejbližší příbuzný nalezeného členovce vyskytuje ve vlhkých lesích od Singapuru po Papuu Novou Guineu. Tato skupina pavouků tedy kdysi obývala podobná prostředí v pevninské Austrálii, ale následně pravděpodobně kvůli vysychání země vyhynula.

Tvora také skenovali elektronovým mikroskopem. Díky tomu byli vědci schopní pozorovat drobné detaily drápků a takzvaných setae. „Je to něco jako chlupy, které mohou mít řadu funkcí. Například vnímat chemické látky a vibrace, bránit pavouka před útočníky, a dokonce vydávat zvuky,“ vysvětlil virolog Michael Frese z University of Canberra.

Pětkrát větší než dnešní příbuzný

Čerstvý objev je zajímavý také díky nerostu, v němž se nachází. Jedná se totiž o goethit, který je bohatý na železo a je velmi nezvyklé, aby se v něm zkameněliny uchovaly. Detaily na těle pavouka jsou přitom tak zachovalé, že ho vědci dokázali s jistotou přiřadit k blízkému modernímu rodu Monodontium. S rozdílem, že byl pětkrát větší (délka těla nalezeného pavouka je přibližně 23 milimetrů).

Na stejném nalezišti v travnaté oblasti okolo Nového Jižního Walesu známé jako McGraths Flat už v minulosti našli také pozůstatky hmyzu, ryb a ptačího peří. Soubor fosilií je tam tak výjimečný, že v některých nálezech lze dokonce pozorovat části buněčných struktur.