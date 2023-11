Polští archeologové objevili ostatky malého dítěte ze 17. století, které bylo pohřbené s visacím zámkem, aby nemohlo vstát z mrtvých. Místní totiž věřili, že je upír a musí proto udělat vše pro to, aby z hrobu už nikdy nevylezlo.

Metoda použití visacího zámku a položení v hrobě obličejem dolů, aby se zemřelí zakousli do země, byl podle odborníků velmi běžný způsob ochrany před „nemrtvými“. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Ostatky teprve pětiletého až sedmiletého dítěte staré 400 let odborníci našli v srpnu ve vesnici Pieň u města Bydhošť v severním Polsku. Kosti malého chlapce či dívky jsou nejnovějším nálezem, který zkoumá tým výzkumníků z Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. Dítě pochází z dob, kdy lidé duchy, upíry, zombie a další nadpřirozené bytosti nebrali jen jako převleky na Halloween, ale jako opravdové hrozby.

Jak mohl vypadat člověk, kterého považovali za upíra:

Hřbitov, na kterém odborníci kosti našli, byl speciálně určený pro lidi, které společnost odsoudila a zavrhla. „Těchto lidí se báli i po smrti. A možná i za jejich života. Byli to lidé podezřelí z kontaktů s nečistými silami a kteří se nějakým způsobem chovali jinak,” řekl odborník na středověké pohřby Dariusz Polinski agentuře Reuters.

Hrobař dítě do hrobu položil obličejem dolů a pod nohy mu dal železný trojúhelníkový zámek. „Snažil se tím pravděpodobně dítěti zabránit, aby se posadilo, opustilo hrob a začalo hodovat na živých lidech,” dodal Polinski.

Lidé se ve středověku mrtvých dětí báli obzvláště v případě, že zemřely náhle nebo neobvyklou smrtí. I přesto někdo v minulosti hrob chlapce znesvětil a nechal v něm pouze kosti nohou se zámkem.

Tělo údajného upířího dítěte:

Server Scientific American upozornil, že ačkoliv se o nalezených mrtvých mluví jako o upírech, moderní koncept upírů vznikl až později a v té době se termín nepoužíval.

Z upírství obviňovali děti i šlechtičny

Před rokem na hřbitově našli vědci také ostatky dospělé ženy s dalším zámkem. I o ní si tehdejší lidé mysleli, že je monstrum, které vstane z mrtvých a přijde jim vypít krev. Žena měla navíc nad krkem ostrý srp, který jí měl useknout hlavu v případě, že by se pokusila vstát z hrobu, informovala stanice CNN.

Podezření z upírství se v 17. století v Polsku nevyhnuly ani osoby vysokého postavení. Právě tato žena podle odborníků patřila mezi šlechtu, neboť měla kolem krku kromě srpu také hedvábný šál.

Podle Polinského pravděpodobně příliš vyčnívala a nezapadala do tehdejší společnosti. Možná za to podle něj částečně mohla i její deformace, a to obrovský vyčnívající zub.

Ostatky upíra ze 17.století:

Ochrana před „nemrtvými“

Metoda použití visacího zámku a položení v hrobě obličejem dolů, aby se zemřelí zakousli do země, byl podle odborníků velmi běžný způsob ochrany před „nemrtvými“. „Lidé tělům také usekávali hlavy, nohy, mrtvoly spalovali nebo drtili kameny. Kameny také nechávali v hrobech umístěné na různých místech těla,” vysvětlil Polinski.

Co už není tak obvyklé, je právě srp nad krkem, informoval deník The Washington Post.

Při silničních pracech v Polsku našli hrob se stovkami údajných upírů:

Mezi kuriozní nálezy archeologové řadí také letošní objev upířího masového hrobu u polské vesnice Luzino. Našli 450 mrtvol se známkami použití protiupírských praktik, uvedl server The First News.