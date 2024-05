Archeologové v Izraeli objevili na zdech kostela 1500 let staré nákresy lodí

ČTK

Při vykopávkách na jihu Izraele archeologové objevili pozůstatky kostela s více než 1500 let starými nástěnnými nákresy lodí z doby Byzantské říše. Izraelští památkáři uvedli, že rytiny můžou pocházet od křesťanských poutníků, kteří po příjezdu do Svaté země zakotvili v přístavu vzdáleném asi půl dne cesty od kostela. Ten byl zřejmě prvním místem, které poutníci na souši navštívili, napsal web The Jerusalem Post.

