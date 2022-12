Zamrzlý v čase. Na dně největšího norského jezera objevili středověký vrak

Na dně norského jezera Mjøsa nalezli vědci vrak lodi starý stovky let. K jejich překvapení byl i po tak dlouhé době od potopení téměř v neporušeném stavu. Jako by snad zamrzl v čase. Plavidlo s unikátními kůlovými sloupy tak umožňuje nahlédnout do námořní historie z období mezi lety 1300 až 1800.

Nejen oceány, ale i velká jezera skrývají na dně vraky lodí. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock