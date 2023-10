Vědcům se nedávno podařilo dekódovat unikátní text kletby z pozdní doby bronzové zapsaný na malé olověné tabulce nalezené na hoře Ebal na Západním břehu Jordánu. Na přelomovém objevu mezinárodního týmu výzkumníků se podílel i Daniel Vavřík z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, jenž tabulku považuje za unikátní artefakt.

Českým vědcům se podařilo dekódovat kletbu z doby bronzové. Na snímku je vidět struktura nalezené tabulky | Foto: se svolením Jaroslava Valacha

Jako nejstarší kdy nalezený hebrejský nápis oslavují vědci čerstvě rozluštěnou kletbu zapsanou na malé olověné tabulce nalezené na hoře Ebal na Západním břehu Jordánu. Je napsaná takzvaným protohebrejským písmem, které odborníci datují do období asi 1400 až 1200 před naším letopočtem.

Aby tabulku nepoškodili, museli se k textu dostat moderními metodami.

Proklínací tabulku archeologové našli v roce 2019 při analýze materiálu dostupného z vykopávek izraelského archeologa Adama Zertala. Na hoře Ebal objevil dva oltáře a ve výplni jednoho z nich i olověnou destičku složenou z přeloženého obdélníku o tloušťce 0,4 milimetru.

Výzkumníci z Izraele poté kontaktovali vedoucího laboratoře 4D tomografie a defektoskopie Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky Daniela Vavříka a jeho výzkumný tým s tím, že budou rádi, když se jim podaří dekódovat alespoň jeden znak. Nakonec se s pomocí vědců z různých zemí povedlo přečíst celou tabulku.

Nápis na vnitřním povrchu (vlevo) a nápis s poznámkami (vpravo).Zdroj: se svolením “You are Cursed by the God YHW:” an early Hebrew inscription from Mt. Ebal, Gershon Gali

Olověná fólie byla složená tak, aby se vnitřní text stal pro lidské oči neviditelným. Protože olověnou tabulku nemohli vědci otevřít bez jejího poškození, museli se k textu dostat jinou metodou. Experti využili rentgenovou počítačovou tomografii včetně virtuálního narovnání.

Nejdříve destičku několikrát skenovali speciálním tomografem a pak vybrali ty nejlepší výsledky rekonstrukce. „Dříve se podobné nálezy prostě mechanicky otevřely, čímž se zničily a teprve pak bylo možné zkoumat text skrytý uvnitř. Nám se metodou rentgenové výpočetní tomografie podařilo text přečíst, aniž by došlo k jakémukoli zásahu do objektu,“ uvedl Vavřík.

Po virtuálním narovnání se výrazně zlepšila čitelnost vnitřních struktur. Podobně se českým vědcům již před několika lety podařilo rozluštit text na amuletu nalezeném v Dřevíči.

Než vědci spatřili první identifikovatelné symboly, zabralo jim to ještě hodiny práce. Nakonec na vnitřní straně tabulky tým objevil znaky prastarého písma. „Jsi prokletý Bohem YHW,“ zní podle nich text kletby, kterou se jim podařilo rozluštit. Slovo „prokletý“ se na tabulce vyskytovalo rovnou šestkrát.

Písmo bylo popsáno jako protohebrejské a o dvě století starší než jakýkoliv současně známý hebrejský text. Na rozluštění a interpretaci textu museli vědci pracovat několik měsíců.

Unikátní artefakt

Studie byla publikována v odborném časopise Heritage Science, kde do středy nasbírala kolem 37 tisíc přečtení. „Měli jsme možnost podílet se na unikátním objektu nesmírné historické ceny. K takovým artefaktům se vědec běžně nedostane,“ zdůraznil Vavřík.

V minulosti se podle něj používaly dva typy tabulek. „Proklínací, které sloužily na proklínání někoho a amulety, což byly přací tabulky. V tomto případě se proklínal jeden člověk,“ sdělil Vavřík. Dodal, že zpravidla kněz napsal text na otevřený list, často ze stříbra nebo olova, a ten byl uzavřen tak, aby nešel přečíst a text byl schován uvnitř.

Podobné proklínací texty psané na keramice či na hliněných figurkách z doby bronzové jsou známé ze Staré, Střední a Nové říše v Egyptě. Většina z nich obsahuje odkazy na nepřátelská města a kmeny v Sýrii a Kanaánu. K čemu konkrétně nově dekódovaná tabulka sloužila, není stále jasné. Je možné, že byla použita při obřadu prokletí a kněží ji poté uložili do oltáře. Mohla ale také nést rozsudek nad hříšníkem, na kterého se vztahovalo boží prokletí.