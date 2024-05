Odlišný druh kolibříka velkého, než který byl dosud známý, objevili vědci v Jižní Americe. Průlomová studie odhalila, že dva typy vzhledově téměř identických opeřenců jsou ve skutečnosti zcela jiné po miliony let. Přesto hnízdí ve stejných oblastech. K objevu ornitologům pomohly na tělech kolibříků připevněné miniaturní batohy určené pro sledování migračních tras a následná analýza. Přesto se o nich potřebují dozvědět ještě víc klíčových informací.

Největší druh kolibříka se ve skutečnosti dělí na dva typy. Nová studie zjistila, že se oba společně vyvíjeli odlišným způsobem miliony let. | Foto: se svolením Phys/Cornellova univerzita

Vědci v Jižní Americe objevili nový druh kolibříka velkého. Dosud nezaznamenaného ptáka přitom měli téměř dvě staletí přímo před očima. Jenže si mysleli, že se jedná o už známý druh žijící na severu Chile.

Ornitologové podle CNN vycházeli ze záznamů přírodovědce Charlese Darwina, který kolibříka velkého hnízdícího na pobřeží jihoamerické země spatřil v roce 1834. Domníval se, že po vyvedení mláďat opeřenci migrovali na sever k poušti Atacama.

Vědci zjistili, že kolibřík velký se ve skutečnosti dělí na dva druhy:

V nové studii zveřejněné v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences ale experti zjistili, že v Jižní Americe žijí dva odlišné druhy kolibříka velkého. Dříve známý severní typ hnízdí celoročně v Andách a má mnohem větší kapacitu plic než jeho stěhovavý jižní bratranec.

Jenže kolibříci svou odlišnost dobře skrývali. Oba druhy přes zimu hnízdí ve stejných oblastech. „Ačkoliv se obě formy ptáků asi tři miliony let vyvíjely odděleně, vypadají stejně,“ sdělil CNN ředitel Muzea jihozápadní biologie na Univerzitě v Novém Mexiku Christopher Witt.

„Není příliš mnoho velkých, charakteristických migrujících zvířat, které bychom neznali. Kolibřík velký byl ale výjimkou,“ uvedla ornitoložka Jessie Williamsonová z Cornellovy ornitologické laboratoře v New Yorku.

Náročné pozorování

Studovat kolibříky je podle odborníků velmi náročné. „Dobře znají svá teritoria a sledují veškeré dění,“ vysvětlil spoluautor studie Emil Bautista z Centra ornitologie a biodiverzity v Limě. Dodal, že proto při výběru míst pro natažení sítí museli postupovat strategicky. Kdyby pták spatřil něco neobvyklého, nepřiletěl by.

Americký tým v Peru a Chile spolupracoval i s místními majiteli pozemků a obyvateli, aby jedince úspěšně odchytil. Pak pomocí šňůrek na kolibříky připevnil lehké a mrňavé batohy s geolokátory. S jejich pomocí mohli sledovat migrační trasy. Pro získání dat následně museli označené jedince znovu odchytit.

Odchytit kolibříka velkého pro analýzu dat z minibatohu bylo složité:

Data odhalila, že stěhovaví kolibříci velcí mohou vystoupat z úrovně hladiny moře až do nadmořské výšky přes 3 962 metrů. Tím dokázali překonat i peruánské Andy. Vědci dále zjistili, že ptáci procestovali 8 368 kilometrů.

„Jedná se o nejdelší známou migraci kolibříků,“ prohlásila Williamsonová. Dodala, že při cestě skrz hory dělají několikadenní přestávky, aby aklimatizovali krev a plíce na nižší hladinu kyslíku.

Záhadný život kolibříků

Experti chtějí ještě lépe porozumět tomu, jak se dvě odlišné populace kolibříků vzájemně ovlivňují, zejména v Andách, kde oba druhy přezimují.

„Zajímá nás, zda si konkurují, jestli je jedna dominantnější než druhá, jak si rozdělují zdroje a zda se mísí, nebo žijí odděleně,“ sdělila ve studii Williamsonová. Dodala, že je taky nutné spolupracovat s botaniky, aby zjistili, jak se migrační vzorce jižního druhu mohly vyvíjet společně s kvetoucími rostlinami, jejichž nektar ptáci při cestování konzumují.

Objevy nových zvířecích druhů

Významné objevy v říši zvířat vědci nedávno zaznamenali i v Tichém oceánu. U Velikonočního ostrova objevili nový podmořský svět a u Nového Zélandu nalezli také stovky nových živočichů. V Izraeli pak experti spatřili gazelu se šesti nohama. Odborníci zaznamenali i centimetrovou rybu, která vydává ohlušující zvuk. Vědci také zjistili, že čmeláci mají několik vlastností podobných s lidmi. A díky satelitním snímkům odhalili skutečnou tvář korálového útesu.