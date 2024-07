ČTK dnes 21:53

Varani komodští, kterým se přezdívá také draci, jsou díky své velikosti, jedovatému kousnutí a fantasknímu jménu žijící legendou. Vědci navíc zjistili, že jejich zuby jsou pokryté vrstvou železa, která jim pomáhá udržovat je ostré jako břitva, napsal list The Guardian, podle nějž je to poprvé, co byl objeven železný povlak na chrupu nějakého zvířete.