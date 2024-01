Peče celá země, chutně díky prášku do pečiva. Kdo tento kypřící zázrak vynalezl?

Není větší samozřejmost, než vzít sáček kypřícího prášku do pečiva a přisypat ho do směsi na těsto pro pečení koláčů či bábovky. Pekaři a cukráři to ale vždy neměli tak jednoduché. Tuto úžasnou ingredienci nejprve musel někdo objevit. Věděli jste se, že prášek do pečiva se zrodil v hlavě německého lékárníka. Ten se jmenoval Augustus Oekter.

