Na jihozápadě Anglie se měla objevit Lochnesská nestvůra. Alespoň to tvrdí lidé, kteří vyfotili siluetu neznámého objektu u pobřeží hrabství Somerset. Jiní svědci se naopak přiklánějí k tezi, že se mohlo jednat o vodního živočicha, nebo naplavené dřevo. Za posledních sto let se jedná o nejčastěji „vídané“ a zkoumané mytické monstrum v dějinách.

Jedna z možných podob slavné Lochnesské příšery | Foto: Shutterstock

Obyvatele přímořského města Clevedon na jihozápadě Anglie o posledním únorovém víkendu šokovala nečekaná podívaná. Lidé z místního mola spatřili ve vodě pohybující se neznámý objekt. Většinu z nich okamžitě napadlo, že by se mohlo jednat o bájného tvora - Lochnesskou příšeru.

Několik metrů dlouhé stvoření houpající se v moři zaujalo téměř všechny přítomné, a mnozí se jej rychle snažili vyfotografovat. „Se šestiletou dcerou Grace jsme se v neděli procházely po nábřeží. Pak jsme si sedly na jednu z laviček. Když jsem se rozhlížela, tak jsem poblíž mola uviděla pohybující se věc,“ sdělila pro deník Somerset Live Anna Purseová.

Tvrdila, že při pohledu na plovoucího obra zůstala oněmnělá. „Dcera říkala, že to vypadá jako mořská příšera. Už ten tvar mi připomínal Nessie (přezdívka populární údajné příšery ze skotského jezera Loch Ness - pozn. redakce),“ dodala.

Další lidé, kteří tvora spatřili, také zveřejnili fotografie a komentáře o údajné Lochnesské příšeře na sociálních sítích. Někteří uživatelé však posměšně odpověděli, že se zřejmě ztratila, protože je příliš daleko daleko od svého rodného Skotska.

Deník Somerset Live také uvedl, že ačkoli Nessie není pravidelným návštěvníkem Bristolského kanálu, ústí řeky v minulosti přivítalo jiné skutečné tvory včetně sviňuch, delfínů a tuleňů. Proto si někteří lidé myslí, že se nejspíš jednalo o zatoulaného mořského živočicha. Další možností je, že to mohlo být naplavené dřevo, které se často objevuje právě u pobřeží. Pravdou je, že to si myslí i Anna Purseová. „Co jiného to taky mohlo být. Ale vypadalo to opravdu neobvykle,“ sdělila tamnímu plátku.

Často „spatřená“ nestvůra

Zhruba před třemi lety se na sociálních sítích šířila fotografie tajemného tvora plujícího po hladině skotského jezera Loch Ness. Jelikož se jednalo přímo o místo hlášeného výskytu bájného tvora, mezi lidmi se rychle uchytila myšlenka, že by to mohla být právě Lochneska. Jenže některým neseděl vzhled stvoření, který spíš připomínal velkou rybu než druhohorního vodního plaza plesiosaura, k němuž se nejčastěji Nessie připodobňuje. Případem se tak začali zabývat odborníci.

Na základě zoologického i počítačového výzkumu předpokládali, že by se mohlo jednat o obřího sumce. To se nakonec i potvrdilo. Jako důkaz jim posloužila fotografie jiného říčního monstra uloveného v Itálii, díky které vědci porovnali pigment na hřbetu ryby. Ten byl totožný se stvořením zachyceným ve Skotsku.

V roce 2014 se na Apple Maps objevil satelitní snímek, na kterém bylo vidět cosi velkého v jezeře Loch Ness. Objekt mohl mít zhruba třicet metrů. Možnými vysvětleními měly být stopa zanechaná plavbou lodi, která se nejspíš ztratila v nízkém rozlišení fotografie, vlny od tuleňů nebo naplavené dřevo.

O rok dříve sdílel turista David Elder video se záhadnými vlnami v jezeře. Muž tvrdil, že je vyvolalo asi pětimetrové mohutné černé stvoření pod hladinou. Jenže opět nebyly žádné prokazatelné snímky příšery. Podle skeptiků mohl vlnu vyvolat poryv větru.

Zdroj: Youtube

Dokázat nebo vyvrátit existenci Lochnessky se dle dokumentárního kanálu History pokoušeli i vědci. V šedesátých letech minulého století britské univerzity provedly sonarové výzkumy, přičemž zaznamenaly velký, pohybující se podvodní objekt, ale nic průkazného nenašly. V roce 1975 jiná expedice pomocí sonarů a podvodního fotografování pořídila snímek, na němž byla údajně obří ploutev. Ve stejném roce pak ještě vyfotografovala dva neznámé několikametrové objekty vytvářející vlny a bubliny.

Jenže nic z toho se nedalo prokazatelně označit za monstrum. Skeptici naopak tvrdili, že se mohlo jednat o kameny, naplavené dřevo, obří sumce nebo dokonce tuleně. Další sonarové výzkumy v osmdesátých a devadesátých letech minulého století představily jen jiné neprůkazné údaje.

Obrovský zájem o mytické monstrum v moderních dějinách vyvolal jako první článek v novinách Inverness Courier z roku 1933. Podle History se v něm tehdy psalo, že manželský pár musel zastavit u jezera ve chvíli, kdy jim cestu zablokovalo plazící se obří stvoření, které zmizelo ve vodě. Zpráva se okamžitě stala fenoménem. Cirkusy tehdy dokonce nabízely za dopadení zvířete vysokou peněžní odměnu.

Hon za senzací

Někteří lidé byli fascinovaní Lochnesskou nestvůrou natolik, že se rozhodli vytvořit podvrhy, které měly dokázat senzační objev. Nejstarší falešný snímek se podle televizního kanálu History datuje do roku 1934. Gynekolog R. K. Wilson financoval expedici, která měla stvůru zachytit na fotografiích. To se údajně povedlo a snímek otiskli v britském deníku Daily Mail.

Až v roce 1994 se zjistilo, že to byl naprostý výmysl. Před svou smrtí to dosvědčil doktorův přítel, jenž byl výrobcem hračky ze dřeva a plastu, která byla falešnou Lochnesskou.

Jedna z legendárních fotek Lochnesské příšery z roku 1934 je ve skutečnosti padělek. Její autor přidělal na model ponorky vyřezávanou hlavu plaza. Zdroj: ČTK/KEYSTONE

Podobně se zachoval i námořník George Edwards, který na jezeře Loch Ness pátral po bájném živočichovi přes 26 let. Muž se podílel i na dokumentu pro National Geographic, jemuž poskytl fotografii z roku 1986 s údajným zachycením stvůry. Jenže ta připadala podezřelá výzkumníkovi Dicku Raynorovi, podle něhož počasí na snímku neodpovídalo zaznamenaným meteorologickým údajům v ten den. Další záběr příšery měl Edwards pořídit v roce 2011. O dva roky později se přiznal, že to byl jím vytvořený podvrh, nicméně trval na tom, že fotka z osmdesátých let nebyla zfalšovaná.

Objevily se i další záběry

Za posledních sto let se objevilo ještě několik dalších fotografií a videozáznamů, které měly zachycovat Lochnesskou příšeru. Jenže ve většině případech se buď ukázalo, že se jednalo o naplavené dřevo, tuleně či velké ryby, nebo byly snímky tak nekvalitní, že nebylo možné prokázat skutečnou přítomnost údajně přežívajícího plesiosaura.

Lochnesská nestvůra



- Také známá jako Lochnesská příšera, Lochnesska nebo Nessie. Údajně se vyskytuje ve skotském jezeře Loch Ness.



- Má se jednat o živočicha připomínajícího podle nejčastějších popisů druhohorního vodního plaza plesiosaura. Údajně má dosahovat délky patnáct až dvaceti metrů, mít třímetrový krk a výrůstek v podobě rohu na hlavě.



- Pověst o bájném stvoření je známá stovky let. Nejstarší zmínka pochází z 6. století z díla o svatém Kolumbovi. Ten měl zachránit jednoho z Piktů, kterého napadla příšera u řeky Ness.