Tým rovněž objevil velké množství nepoužitých i použitých lodních nýtů, brousků z břidlice a nástrojů na opracování dřeva. „Nálezy artefaktů z této oblasti zcela jasně ukazují, že právě zde lidé obsluhovali své lodě,“ dodal Isaksson.

Unique #Viking shipyard site found in Birka, #Sweden. The findspot is a stone-lined depression in the Viking Age shore zone with a wooden boat slip at the bottom. Portable finds include boat rivets, slate whetstones, and woodworking tools. #archaeology https://t.co/YblCwsZmIY pic.twitter.com/iJm1LxMd42