Paleontologové nově popsali druh vyhynulého býložravého giganta s výraznými rohy. Pojmenovali ho lokiceratops. Jméno dostal po severském bohu lsti, falše a jiných špatností Lokim. Fosilie staré 78 milionů let vědci nalezli v americkém státě Montana. Objev jim odkryl další detaily o rozmanitosti dinosaurů.

Ilustrace Lokiceratopa. | Foto: se svolením Smithsonian Tropical Research Institute/Andrey Atuchin

Severský bůh Loki by mohl mít radost z toho, jaké pocty a pozornosti se jeho jménu v posledních letech dostává. Popularitu má i díky zábavnímu průmyslu, kde se z antagonisty filmových akčních snímků studia Marvel stal hlavním hrdinou seriálu, který stále vzniká pro streamovací platformu Disney+. A tentokrát jej uctili i paleontologové, kteří podle něj pojmenovali nově objevený druh dinosaura.

Ve Spojených státech amerických nalezený Lokiceratops rangiformis totiž vyčnívá i mezi svými příbuznými zakřivenými rohy a výrůstky, jimiž připomíná vyobrazení Lokiho helmy. Spadá do čeledi ceratopsidů - rohatých dinosaurů, kam patří i z Jurského parku známý triceratops. Má podobně tvarovanou lebku dosahující délky zhruba dvou metrů. Odlišnost však lze najít například v chybějícím nosním rohu, či metr dlouhém límci s obřími ostny.

„Objev posouvá hranice bizarních pokrývek hlavy rohatých dinosaurů. Má rovněž největší rohy, jaké jsme u nich spatřili,“ sdělil ve studii paleontolog Joseph Sertich ze Smithsonian Tropical Research Institute. Dodal, že ozdobu hlavy tito dinosauři používali při výběru partnera nebo k rozpoznávání druhů.

Vědci na základě nalezených kostí odhadují, že 78 milionů let starý lokiceratops na délku měřil asi 6,7 metru. Hmotnost mohl mít kolem pěti tun, tedy podobně jako dnešní sloni. Byl tedy výrazně větší než většina jeho příbuzných.

Oblast rozmanitá na rohatce

Paleontologové vykopali fosilii lokiceratopse v nalezišti Judith River v Montaně, kde již dřív objevili zkameněliny čtyř jeho příbuzných. Konkrétně se jednalo o druhy medusaceratops, wendiceratops a albertaceratops.

Ilustrace lebek druhů nalezených ve stejné oblasti jako lokiceratops:

Ilustrace lebek příbuzných lokiceratopse, které vědci nalezli ve stejné oblasti v Montaně.Zdroj: se svolením Utažské univerzity/Fabrizio Lavezzi

Podle expertů v oblasti mohlo žít víc druhů rohatých dinosaurů společně. „Je neuvěřitelné, že jsme zde nalezli už pět různých rohatých druhů žijících ve stejné době,“ svěřil se pro Science Alert spoluautor studie Mark Loewen z Utažské univerzity. Dodal, že vědci se dřív domnívali, že zde mohly koexistovat pouze dva druhy.

Deník The New York Times uvedl s odkazem na vyjádření více odborníků, že podle části paleontologů byla od Mexika po Aljašku velmi bohatá dinosauří biodiverzita. Jiní však oponují, že zatím není dostatek důkazů, které by to potvrzovaly.

„Rychlá evoluce mohla vést ke 100 až 200 tisíc let trvajícímu střídání jednotlivých druhů těchto rohatých dinosaurů,“ pověděl Loewen.

Objevy dinosaurů

Paleontologové v posledních letech zaznamenali i úspěchy při objevování dalších druhů dinosaurů. V Číně nalezli kostru podivného dinosaura s ptačími rysy, který může přepsat evoluci. Odborníkům se také povedlo poskládat mozek spinosaura. Co bylo poslední večeří bratrance tyranosaurů, odborníci zjistili díky fosilii žaludku i s obsahem.

A nezůstalo jen u dinosaurů. Vědci nedávno analyzovali zkamenělinu predátora s démonickou hlavou, který žil v Atlantiku.