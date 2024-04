Drobní červi s obříma očima vyskytující se v Itálii u ostrova Ponza nedaeko Neapole upoutali pozornost mořských biologů. Mají neobvykle vyvinutý zrak, který jim umožňuje podobně jako u savců vidět svět v detailech. Zároveň jej používají pro tajnou komunikaci, jež je první svého druhu. Vědci se nadále snaží pochopit, jak a proč k jedinečnému evolučnímu vývoji došlo.

Unikátní mořský červ objevený u ostrova nedaleko italské Neapole. | Foto: se svolením Kodaňské univerzity/Michael Bok

Mořští červi nalezení u turisty oblíbeného italského ostrova Ponza nedaleko Neapole mají obří oči, které jsou až dvacetinásobně těžší než zbytek hlavy. Podle serveru Popular Science by to v případě lidí znamenalo, že by na hlavě museli nosit zhruba 220 kilogramů.

Unikátní mořský červ překvapil potápěče u italského ostrova Ponza:

Biologové červa pojmenovali Vanadis, což je podle serveru Eureka Alert příjmení severské bohyně lásky Freyi. Dále ve studii zveřejněné v odborném časopisu Current Biology uvedli, že patří mezi mnohoštětinatce, je dlouhý asi šest centimetrů a živí se především planktonem, řasami a kousky organických látek z odumřelých organismů.

Pro člověka nejsou nebezpeční, o čemž se přesvědčili italští potápěči, kteří na ně narazili. „Když jsem je viděl, vyděsili mě,“ sdělil pro Sky News biolog a potápěč Armando Macali z Toskánské univerzity.

Tajemné oči

Nově objevený druh živočicha vědce překvapil i tím, že vyvinuté oči jim umožňují mít zrak stejně ostrý jako myši, přestože se jedná o relativně jednoduchý organismus s miniaturním mozkem. Zároveň je používají mezi sebou k tajné komunikaci v temných mořích. Červi Vanadis se totiž ve vodách vyskytují pouze v noci.

„Vidět dostatečně detailně a s vysokou snímkovou frekvencí pro identifikování konkrétních objektů je vlastně docela neobvyklé,“ uvedl ve studii její autor, mořský biolog Michael Bok z Lundské univerzity. Doplnil, že kromě člověka mají tyto schopnosti obratlovci, členovci a hlavonožci. Je to tak poprvé, co se detailní zrak prokázal i mimo zmíněné skupiny.

Experti dále zjistili, že oči červů jsou velmi citlivé na ultrafialové světlo. „Předpokládáme, že se tento druh mnohoštětinatce vyvinul tak, aby viděl nový typ bioluminiscence,“ sdělil Bok. Jedná se o světlo, které vyzařují některé skupiny organismů. Příkladem jsou světlušky nebo medúzy.

Bok dodal, že ultrafialová bioluminescence se však v přírodě nevyskytuje. „Všechno má zelené nebo modré barvy,“ upřesnil. To ale podle něj může přilákat predátory.

Odborníci se proto domnívají, že červi vyzařují UV světlo, čímž jsou pro dravé živočichy neviditelní. „Zároveň jej využívají ke komunikaci při páření i lovení potravy,“ sdělil pro Eureka Alert mořský biolog Anders Garm z Kodaňské univerzity, který se podílel na výzkumu.

Detail oka unikátního mořského červa:

Detail obřího oka mořského červa objeveného u Itálie.Zdroj: se svolením Kodaňské univerzity/Michael Bok

Vědci se nyní snaží zjistit, co u červa způsobilo vyvinutí dobrého zraku. Také chtějí zjistit, proč mají tak výrazné oči, zatímco tělo je průhledné. „Znamená to evoluční kompromisy. Výhody očí musejí z nějakého důvodu převažovat nad důsledky,“ řekl Garm.

Experti dále musí odhalit i skrýš drobných živočichů. „Nikdo je nikdy neviděl ve dne, proto nevíme, kde se schovávají,“ vysvětlil Garm, který dodal, že zatím nemohou vyloučit, že červi používají oči i za světla.

Pomoc s pochopením evoluce

Biologové společně s výzkumníky z robotiky chtějí společně pochopit mechanismus očí červa a případně jej převést do technologií. „Chceme pochopit, jak mohou zvířata s tak jednoduchými mozky zpracovávat všechny informace, které jsou skrz velké oči schopné shromáždit,“ sdělil pro Eureka Alert Garm.

Pro biology jsou oči druhu Vanadis zajímavé i kvůli evoluční teorii. Mohou pomoci vyřešit složitou otázku, zda se oči vyvinuly pouze jednou do všech podob, které známe dnes, nebo jestli vznikly několikrát, nezávisle na sobě.

Podle studie jsou oči červů jednoduše konstruované, ale vybavené pokročilými funkcemi. Zároveň se vyvinuly v relativně krátkém evolučním časovém úseku pouhých několika milionů let. To by mohlo znamenat, že vznikly nezávisle například na lidských očích.

Nový druh červa je pro experty fascinující i proto, že jejich nejbližší příbuzní jsou téměř úplně slepí a místo očí mají receptory, které jim umožňují rozlišit den od noci.

Život ukrytý ve vodách

Oceány i moře jsou ve velké míře neprobádané. I proto vědci chtějí prozkoumat vodní hlubiny pomocí biorobotických medúz. Do té doby však experty čekají ještě mnohá překvapení. Nedávno třeba díky satelitním snímkům odhalili skutečnou tvář korálových útesů. Dále pak v Tichém oceánu objevili podivná černá vajíčka. Pozornosti se dostává i žralokům, jelikož během čtyřiceti let biologové identifikovali stovku nových paryb.