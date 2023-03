Nekropole v Peru nahání hrůzu. Mumie i po tisíci letech mají kůži a vlasy

Podle odborníků je mumie stará 600 až 800 let a není to ve skutečnosti žena, jak si její žijící přítel myslel, nýbrž malý muž. Bylo mu podle vědců přes 45 let a měřil 151 centimetrů. „Není to Juanita, ale Juan,“ řekl agentuře Aljazeera nejmenovaný specialista z ministerstva kultury.

Podle informací stanice NBC News zůstanou Cesar Bermejo i jeho dva přátelé ve vazbě. Všichni tři jsou podezřelí z trestných činů proti kulturnímu dědictví Peru. Mladý muž se ovšem brání nařčení, že mumii chtěl prodat. „Do tašky jsem ji dal, abych se s ní pochlubil přátelům,“ řekl v rozhovoru pro místní média.

Policie mumii v donáškové tašce s logem místní aplikace pro rozvoz jídla zabavila a předala peruánskému ministerstvu kultury, které ji zařadilo mezi národní kulturní památky, informuje stanice BBC.

Jihoamerické mumie vydaly tajemství: Vypráví příběh dvou brutálních vražd

Vědci po skenování uvedli, že tělo pravděpodobně pochází z východní oblasti Puno v oblasti v peruánských Andách asi 1300 kilometrů jihovýchodně od hlavního města Limy. Mumie byla zabalená v obvazech a byla v pozici plodu, což je typické pro předhispánské pohřbívání v tomto regionu.

Mumifikaci na území Peru praktikovala řada kultur ještě před příchodem španělských konkvistadorů v 16. století. Některé z kultur mumie při slavnostních událostech z hrobů vynášely a vystavovaly.

Peru nemá o archeologické objevy nouzi. Na jeho území se nacházejí stovky archeologických nalezišť několika různých civilizací, které se rozvíjely jak před Inckou říší, tak i po ní. V roce 2021 dokonce u Limy objevili mumii starou až 1200 let, informuje stanice CNN.

Peruánské ministerstvo kultury vyzvalo občany, aby pomohli v ochraně a obraně cenného dědictví svého národa a oznámili jakýkoliv nález či poškození památek.