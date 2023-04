Vědci odhalili záhadu „mimozemské“ dětské kostry nalezené v Jižní Americe, která je zaujala hlavně kvůli podivně tvarované lebce, šikmým očním důlkům a deseti párům žeber. Zjistili, že se jedná o dítě, které trpělo několika deformacemi včetně nanismu.

Když v roce 2003 pátral v opuštěném kostele města duchů La Noria v chilské poušti Atacama, podařil se tamnímu hledači pokladů Oscaru Muñovi na první pohled ojedinělý nález. Narazil na mumifikovanou kostru podivného tvora s kuželovitou hlavou.

Zvláštní bylo nejdříve to, že ostatky byly uloženy v koženém váčku a zabaleny do bílé látky, kterou někdo ještě převázal stuhou. Samotná kostra pak mnohým připomínala populární zobrazení mimozemšťana. Britský deník Daily Star píše, že nalezená bytost měla deset párů žeber místo obvyklých dvanácti, podivný tvar hlavy a měřila jenom patnáct centimetrů. Zvláštní bylo také to, že i přes svoji výšku měla mumie některé rysy dítěte ve věku šesti až osmi let. Ještě předtím, než se dostala do rukou odborníků, ji někdo měl prodat španělskému soukromému sběrateli.

O mimozemském původu kostry spekulovali mnozí konspirační teoretici i ufologičtí nadšenci. Vynikal mezi nimi zejména ředitel Centra pro studium mimozemské inteligence Steven Greer, který dokonce napsal dokument o potenciálním důkazu mimozemského života, který nazval Sirius.

Předčasně narozené dítě s mutacemi

Nejprve měli vědci zato, že kostra je starodávného původu, nakonec však analýza ukázala, že pochází ze 70. let minulého století. Vědci také vyvrátili, že by se mělo jednat o mimozemského potomka. Experti ze Stanfordské univerzity v San Franciscu a Kalifornské univerzity díky extrakci DNA z kostí mumie zjistili, že patřila dítěti ženského pohlaví indiánského a evropského původu, které zemřelo před přibližně 40 lety. Zemřít mělo těsně po narození nebo při předčasném porodu. „Byla tak špatně tvarovaná, že nebyla schopná se krmit. Ve svém stavu by skončila na novorozenecké JIP. Ale vzhledem k tomu, kde byl vzorek nalezen, takové věci prostě nebyly k dispozici,“ řekl podle listu The Guardian jeden z vědců, mikrobiolog Garry Nolan.

Odborníci dali mumii přezdívku Ata. Její podivný vzhled podle nich způsobilo několik mutací v sedmi genech, které vyústily v kostní deformace, malformace obličeje a také ke poruše růstu kostí, která patří mezi nejčastější příčiny trpaslictví neboli nanismu. Tyto mutace rovněž způsobily, že dítě vypadalo o hodně starší, než ve skutečnosti bylo. Další analýza zjistila, že DNA Aty se nejvíce podobala DNA ostatních obyvatel Chile.

Vědce mimo jiné překvapilo, že v jedné kostře bylo nalezeno tolik mutací dohromady. „Spekulujeme, že roli mohlo hrát prostředí, kde se toto dítě vyvíjelo. Vzorek byl nalezen ve městě s opuštěnými dusičnanovými doly a mutace mohla způsobit expozice dusičnanům. Ale jsou to jen spekulace,“ uvedli.

Naděje pro moderní medicínu

Úspěch projektu může být podle expertů užitečný i pro moderní medicínu. „Fenotyp, symptomy a velikost tohoto dítěte byly extrémně neobvyklé. Analýza těchto záhadných starých vzorků nás učí lépe analyzovat DNA dnešních dětí za současných podmínek,“ citoval deník Independent Nolana. Objev mutací, které mohly za stárnutí kostí mumie, by mohl v budoucnu pomoci pacientům s kosterními problémy. Pochopení nemoci může podle odborníka pomoci vyvinout terapie nebo léky, které řídí vývoj kostí u lidí, například při komplikovaných autonehodách.

Příběh lidské tragédie

Vědci se zároveň shodli na tom, že by si dítě zasloužilo řádný pohřeb. „Myslím, že by mělo být vráceno do země původu a pohřbeno podle zvyklostí místních lidí,“ řekl Nolan.

Osud dítěte odborníci označili za příběh lidské tragédie. „Žena měla zdeformované dítě, které bylo prodáno jako podivný artefakt. Ukázalo se, že je to člověk s fascinujícím genetickým příběhem, ze kterého bychom se mohli naučit něco důležitého, abychom pomohli ostatním. Ať odpočívá v pokoji,“ vzkázali.

Nadšenci do mimozemského života mají hned několik údajných důkazů o tom, že existuje život mimo naši planetu. Jedním z nich je 37 sekund dlouhý rádiový signál, který v srpnu 1977 zachytil radioteleskop Ohio State University. Signál byl v pásmu rádiových frekvencí, kde je vysílání na Zemi mezinárodně zakázáno. Nemohl pocházet ani z přírodních zdrojů. Proto si někteří myslí, že jej museli vytvořit inteligentní mimozemšťané s výkonným vysílačem.

Nevyřešené jsou rovněž desítky pozorování UFO. Od pozorování v roce 1853 studenty a profesory v kampusu Tennessee College až po známý případ Stephenville Lights z roku 2008, jehož svědky bylo přes dvě stě lidí.