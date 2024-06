Nález fosilií drobného lidoopa v Německu překvapil mezinárodní tým vědců. Ještě větším šokem pro ně bylo zjištění, že žil v oblasti společně s jiným druhem, který dokázal chodit po dvou. Primáti si totiž nekonkurovali. O údajně jedinečném nalezišti v Evropě však někteří paleoantropologové mají pochybnosti.

Buroniův zub je pouze 7,7 mm dlouhý, přesto poskytuje hluboký vhled do způsobu života opic před přibližně 12 miliony let. | Foto: se svolením Univerzity Tübingen/Berthold Steinhilber

Nečekaný a zároveň jedinečný objev se podařil týmu kanadských a německých vědců. Nalezl důkazy o malém druhu lidoopa nazvaném Buronius manfredschmidi žijícího před 11,6 miliony lety na území dnešního Bavorska. Podle studie zveřejněné v odborném časopise Plos One mohl obývat území s druhem Danuvius guggenmosi (takzvaný Udo), který patřil mezi první hominidy adaptující se na vzpřímenou chůzi. Nasvědčuje tomu fakt, že nález byl pouhých 25 metrů od místa, kde byly pozůstatky jeho bratrance.

Vědci objevili zkameněliny vyhynulého primáta v lokalitě Hammerschmiede. Sbírka kosterních pozůstatků obsahuje zuby a čéšku. Díky jejich menší velikosti odborníci předpokládají, že se nejedná o kosti už známého lidoopa.

„Zuby jsou podobně velké jako u gibonů, což naznačuje tělesnou hmotnost kolem deseti kilogramů,“ uvedla paleontoložka Madelaine Böhmeová z Univerzity v Tübingenu. Dodala, že se lišily i tvarem.

Na základě struktury fosilií experti usuzují, že Buronius dokázal zdatně lézt po stromech a živil se měkkou potravou, například listy a ovocem.

„Sklovina je tenčí, hladší a má silnější řezné hrany. To ukazuje, že byl býložravec,“ sdělila Böhmeová. Pro srovnání doplnila, že Udo měl zubní sklovinu silnější, vroubkovanou a tupější hrany, což nasvědčovalo tomu, že byl všežravec. Navíc měl i mohutnější tělesnou stavbu a mohl dosahovat hmotnosti až 46 kilogramů.

Tyto rozdíly vědci považují za důvod, proč spolu dva typy primátů dokázaly žít ve stejné oblasti. Zároveň jsou nadšení, že se jim podařilo najít dosud nejmenší druh lidoopa žijícího v korunách stromů.

Evropská rarita

Jedná se o první známý příklad evropského naleziště fosilií z období miocénu, kde se vyskytly pozůstatky více druhů pravěkých lidoopů.

Paleontologové však podle Sci.News naznačili, že průzkumy podobných nalezišť v Evropě by mohly odhalit i další příklady soužití vyhynulých primátů. To by jim mělo pomoci lépe pochopit život pravěkých komunit primátů.

Výzkumem a porovnáním fosilií také více zjistí o evolučním vývoji a adaptaci dávných předků současných opic.

Skepse odborníků

Nadšení německo-kanadských vědců však nesdílí všichni kolegové. Někteří stále zpochybňují, že by se mohlo jednat o jiný druh lidoopa.

„Nalezené zuby mohly patřit mláďatům Danuvia,“ sdělil pro Science News paleoantropolog Sergio Almécija z Amerického přírodovědného muzea v New Yorku. Dále uvedl, že čéška odpovídá velikosti dnešních orangutanů, což podle něj vyvolává další otázky ohledně druhové příslušnosti.

„K ujištění, že čéška nepochází z mladého Danuvia, je nutné najít více fosilií,“ řekla Science News paleoantropoložka Kelsey Pughová z Brooklyn College.

Oba experti se shodli, že o vývoji dávných lidoopů v období miocénu v Evropě toho věda zatím příliš neví.