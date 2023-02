Části splachovací toalety, kterou lidé používali před 2200 až 2400 lety, našli archeologové mezi ruinami starověkého paláce v archeologické lokalitě Yueyang v centrálním městě Xi'an. Kromě rozbité záchodové mísy objevili také ohnutou splachovací trubku a potrubí, které odpad vedlo do venkovní jámy.

Vědci označili záchod, který našli loni v létě, za luxusní zařízení. Hlavně proto, že se nacházel uvnitř paláce.

V sumerském Lagaši vykopali dávnou hospodu. Její vybavení jim vyrazilo dech

„Je to první a jediný splachovací záchod, který byl kdy v Číně objeven. Všichni na místě byli překvapeni a pak jsme všichni propukli v smích,“ citoval portál China Daily výzkumného pracovníka Ústavu archeologie Čínské akademie sociálních věd Liua Ruia.

Záchod pro vysoce postavené

Podle archeologa byl záchod vyhrazen pro vysoce postavené úředníky z čínské provincie Shaanxi, kteří žili od období válčících států, které trvalo mezi lety 476 a 221 před naším letopočtem, až do pozdějšího období dynastie Han, která vládla v letech 206 před naším letopočtem až 220 našeho letopočtu.

„Splachovací záchod je konkrétním důkazem toho, jakou důležitost starověcí Číňané přikládali hygieně,“ citoval portál CNN vědce.

Služebnictvo podle něj do záchodové mísy lilo vodu při každém použití. Nalezená toaleta byla na svou dobu značně pokročilá, a to díky systému odvodu vody, který se používá v moderní době. Kvůli tomu, že vědci nenašli horní polovinu splachovacího záchodu, ale nemohou určit, zda na něm lidé seděli nebo nad ním dřepěli.

Půda napoví, co lidé jedli

Vědcům může objev pomoci pochopit, jakým způsobem lidé v období starověkých čínských dynastií žili a jak si stavěli svá městě. Co si lidé připravovali k jídlu zase chtějí vědci zjistit hlavně z analýzy vzorků půdy, kterou v následujících měsících plánují. Dosud přitom získali informace pouze o hnojivech, která používali farmáři žijící v období dynastie Han.

Tajemství pyramidy v Gíze: Odborníci si lámou hlavy nad záhadou prázdné komory

Yueyang bylo hlavním městem království Qin a také prvním hlavním městem dynastie Han. Vykopávky v něm archeologové provádějí už jedenáct let. „Kromě všech písemných záznamů se můžeme dozvědět více o sociálních reformách a systémech království tím, že pronikneme hlouběji do starověkých paláců,“ okomentoval Liu práci na vykopávkách. Dnes je Yueyang slavným přístavním městem v Číně, oblast je obydlená více než tři tisíce let.

Čínská splachovací toaleta pokořila svým stářím doposud nejstarší známou údajnou splachovací toaletu, kterou měl v 16. století vynalézt Angličan John Harington pro královnu Alžbětu. Úplně nejstarší kanalizační systém, který fungoval před čtyřmi tisíci lety, se pak nachází v severozápadní Indii.

Dnes je hygiena na některých místech problém

I přes významný nález dokládající zájem o hygienu v palácích je dnes v některých částech Číny přístup k čistým splachovacím záchodům problém. A to i přes sliby současného prezidenta Si Ťin-pchinga o zlepšení hygieny ve venkovských oblastech. Otázku záchodů popsal jako důležitý aspekt budování civilizovaných měst a venkova, problém však stále přetrvává.