Velký jako člověk

Jeden z tučňáků, kterého vědci pojmenovali Kumimanu fordycei, je největším tučňákem, jaký kdy žil na planetě Zemi. „S přibližně 158 kilogramy by vážil více než basketbalista Shaquille O'Neal na vrcholu své kariéry,“ citoval portál CNET Daniela Fielda z Cambridgeské univerzity, který se svými kolegy zveřejnil studii v časopise Journal of Paleontology.

Tučňák císařský, známý také jako největší a nejtěžší v současnosti žijící tučňák, oproti tomu váží mezi 22 až 45 kilogramy. A samec největšího nyní žijícího ptáka, pštrosa, může vážit až kolem 131 kilogramů. Nalezený tučňák byl podle vědců velký přibližně jako člověk. Portál The Seattle Times doplnil, že jeho pažní kost byla dvakrát větší než pažní kost tučňáků císařských.

„Kumimanu fordycei byl na plážích Nového Zélandu před 57 miliony let naprosto ohromujícím zvířetem a kombinace jeho obrovské velikosti a neúplnosti jeho fosilních pozůstatků z něj dělá jednoho z nejzajímavějších fosilních ptáků, jací kdy byli nalezeni,“ prohlásil Field. Druhého tučňáka pojmenovali Petradyptes stonehousei a byl jen o něco málo větší než moderní tučňák císařský. Vážil přibližně 50 kilogramů. Navzdory své velikosti měli prehistoričtí tvorové primitivní ploutve připomínající dnešní mořské ptáky. Ani jeden z nově nalezených tučňáků neuměl létat.

Digitální 3D model

Tým se při výzkumu zaměřil zejména na ploutve tučňáků. Nejprve pomocí laserových skenerů vytvořil podle nalezených zkamenělin obrovité stehenní kosti digitální 3D model a posléze je porovnal s jinými fosilními druhy. K odhadu velikosti vyhynulého druhu tým změřil stovky kostí moderních tučňáků. Další informace odborníci získali pomocí analýzy balvanů, kde všechny kosti ploutví a pozůstatky svalů našli. Kameny byly staré 57 milionů let, přičemž tučňáci žili před přibližně 59,5 až 55,5 miliony let.

Znamená to, že obrovští tučňáci žili v období zhruba pět až deset milionů let po masivním vymření živočichů na konci křídy, kdy pád asteroidu ukončil éru dinosaurů a vyhladil většinu mořských plazů. Předci tučňáků však na souši přežili. Vyhynutí predátorů mohlo obrovitému zvířeti pomoci dosáhnout impozantní velikosti. „Pokud jste malý jednokilový tučňák, racek vám může utrhnout hlavu. Ale třistakilový tučňák se nebude bát, že v jeho blízkosti přistane racek, protože by ho prostě rozdrtil,“ uvedl první autor studie Daniel Ksepka z Bruce Musea v Greenwichi v Connecticutu.

Mohli lépe lovit i migrovat po světě

Od dnešních tučňáků se obrovské zvíře lišilo kromě výšky a váhy i životním stylem. Prehistorický tučňák dokázal v chladných podmínkách lépe uchovat tělesnou teplotu a možná také migrovat po celém světě. Mohl se také lépe potápět do velkých hloubek a zajistit si lepší potravu než dnešní tučňáci. Velikost jim mohla přinést spoustu výhod, mohli se například pohybovat efektivněji ve vodě. „Větší tučňák by mohl ulovit větší kořist, a co je důležitější, byl by lepší při zachování tělesné teploty ve studených vodách,“ citoval portál SciTechDaily Ksepku.

Obě fosilie vědcům poskytly další informace o tom, jak byli tučňáci ve své evoluční historii skutečně velcí. Přitom mnoho dávných zvířat bylo větších než současné druhy, patří mezi ně dinosauři nebo mamuti. Mohlo by to být způsobeno třeba vyšším obsahem kyslíku ve vzduchu. Ve vzniku a úspěchu obřích tučňáků pak podle vědců hrály klíčovou roli unikátní environmentální podmínky starověkého Nového Zélandu. „Nový Zéland je (a byl) skvělým místem pro tučňáky. Na moři jsou dobrá krmná místa pro mořské ptactvo a před příchodem lidí na Novém Zélandu nebyli žádní suchozemští savci kromě netopýrů, což přispívá k bezpečnějším hnízdním oblastem,“ vysvětlil Ksepka. Dnes je Nový Zéland známý pro své rozmanité populace ptáků, včetně těch mořských a nelétavých, jako je třeba kiwi.

Obří druh tučňáka vymřel podle portálu LiveScience před 27 miliony let. Co přesně způsobilo jeho vyhynutí, vědci zatím nevědí. Je možné, že je překonali mořští savci podobné velikosti. Experti si také myslí, že v minulosti mohli existovat i mnohem větší ptáci, než byl K. fordcyei.

Posledním zaznamenaným největším druhem tučňáka byl Palaeeudyptes klekowskii, který žil asi před 37 miliony let v Antarktidě, vážil 116 kg a byl vysoký asi dva metry. Druhý největší, Kumimanu biceae pak vážil 121 kilogramů a jeho tělo měřilo 1,8 metru.