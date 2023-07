Čím hlouběji zamíří, tím více mořských predátorů objeví. Rozvoj hlubokomořského bádání i pečlivá práce se sbírkami pomohla vědcům výrazně zvýšit počty popsaných druhů žraloků. Nově objevených paryb, které člověka fascinují i děsí, od osmdesátých let minulého století přibylo v badatelských záznamech 140. Zatím poslední doplnili výzkumníci u pobřeží Austrálie a Afriky.

Rozmanitý svět člověku převážně neškodných žraloků fascinuje vědce natolik, že za posledních čtyřicet let rozšířili okruh jejich známých druhů o čtyřicet procent. | Foto: Shutterstock

Ať už jde o nedávné napadení ruského turisty v Egyptě, nebo potápěčky na Bahamách, žraloci jsou stálým zdrojem lidských obav i neodolatelné pozornosti. Rozmanitý svět člověku převážně neškodných žraloků fascinuje vědce natolik, že za posledních čtyřicet let rozšířili okruh jejich známých druhů o čtyřicet procent, z 360 na více než 500, informovala BBC.

Australští badatelé svůj nález představili ve studii nazvané „Co bylo dříve - žralok, nebo vejce?“, ve které popsali, jak jim nový druh pomohly určit specifické rýhy na žraločím vaku, do kterého tito predátoři z čeledi máčkovitých kladou svá vejce a uchycují ho na korálové útesy.

Máčkovití jsou druhou nejrozmanitější skupinou žraloků, která zahrnuje na čtyřicet druhů. „Tihle žijí v hlubinách a jsou trochu strašidelní,“ vysvětlila pro New York Times spoluautorka studie Helen O'Neillová jejich přízvisko duchové nebo démoni, které se pro ně v angličtině používá kvůli jejich bledým podlouhlým očím podobným kočičím. Ještě přízračněji přitom působí zářivě bílé duhovky jejich očí, nezvyklé pro hlubokomořské živočichy.

Od ostatních příbuzných druhů je pomohly odlišit právě rýhy na vaku a podle nich dostal žralok vědecké jméno Apristurus ovicorrugatus. Jeho určení předcházela dlouhá badatelská práce, do které přispělo několik vědců, připomněla BBC.

Charakteristické rypce

Na popisu dvou nových druhů pilonosých žraloků se zase podíleli rybáři z Madagaskaru a Tanzánie. S jejich pomocí je objevil německý badatel Simon Weigmann z výzkumné laboratoře v Hamburku.

„Právě rybáři asi metr dlouhé žraloky se šesti žábrami znali už delší dobu a říkali jim vae vae. Před šesti lety dali dva jejich typické dlouhé a zubaté rypce, které jim daly jméno, bioložce londýnského Přírodovědného muzea Ruth Leeneyové. Ta si uvědomila, že se odlišují od známých druhů a poslala je Weigmannovi. Ten v dalších muzejních sbírkách našel lépe dochované vzorky a zjistil, že patří k novému druhu šestižábrových žraloků pilonosých. Dal mu vědecké jméno Pliotrema kajae podle své malé dcery Kaji, která s velkým zájmem sledovala, jak doma nad dlouhými a zubatými žraločími rypci bádá. Weigmann dodal, že Kaja znamená ve fríštině bojovnice, což se ke žralokovi s takovou podobou víc než hodí,“ popsal objev britský deník The Guardian.

A nejspíš nejde o poslední nový nález. „Myslím, že brzy určíme nejméně dva další žraločí druhy. Jeden bude úplně nový, další buď taky úplně nový, nebo to bude nový záznam o málo známém druhu z jiné části světa,“ řekl BBC hlavní kurátor Národní sbírky ryb v australském Hobartu Will White. Soudě podle tempa nálezů z předchozích let se nejspíš přidají i další badatelé z jiných oblastí.