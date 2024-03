Vědci našli v oceánu poblíž Nového Zélandu sto potenciálně nových hlubokomořských živočišných druhů. Jeden z nich je přitom ohromil vzhledem. Tělo tvora se podobalo hvězdě. Vědci nyní diskutují o tom, zda se jedná spíše o druh mořské hvězdice, korálu nebo zástupce úplně nové skupiny tvorů.

Světové oceány nepřestávají vědce udivovat. Nyní našli u Nového Zélandu téměř stovku nových druhů. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Překvapivé novinky oznámili mořští biologové. Během únorové expedice neziskové organizace Ocean Census našli velké množství tvorů, které věda nezná. Průzkum se zaměřil na skryté poklady kolem útvaru Bounty Trough u východního pobřeží Nového Zélandu.

Tým 21 badatelů prozkoumával část oceánu Bounty Trough, jež na délku měří 800 kilometrů. Třítýdenní výzkum uskutečnil z lodi Tangaroa Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA). „O této oblasti nevíme vůbec nic. Byl to vzrušující výzkum,“ citoval portál CNN manažera expedice Ocean Census Daniela Moora.

Množství nových živočichů

Vzorky výzkumníci sbírali mimo jiné pomocí takzvaných Brenkeho saní (v angličtině Brenke sled). Jedná se o zařízení se dvěma sítěmi, jedné blízko mořského dna a druhé metr nad ní. Pro větší živočichy použili sítě s návnadami. Kromě toho měli k plavidlu také připevněnou podvodní kameru.

Z hloubky až 4800 metrů pak výzkumníci nasbírali kolem 1800 vzorků živočichů. Byli mezi nimi desítky měkkýšů, tři ryby, krevety i hlavonožci. Zatím experti našli kolem stovky nových druhů. Předpokládají, že jich s postupnou analýzou přibude. „Myslím, že to bude nakonec spíše několik stovek,“ citoval deník The New York Times vedoucího expedice a mořského biologa Alexe Rogerse.

Pozoruhodný tvor

Badatele zaujal hlavně jeden tvor, který na první pohled vypadal jako druh mořské hvězdice, chobotnice nebo sasanky. Měl tělo ve tvaru hvězdy a měřil v průměru okolo jednoho centimetru. „Je to záhada. Zatím nevíme, kde se na stromu života nachází,“ přiznal Moore.

Výzkumnice z Muzea tropického Queenslandu Michela Mitchellová má za to, že by se mohlo jednat o druh hlubokomořského korálu, který badatelé znají pod názvem oktokorál. Ve zprávě organizace Ocean Census ale připustila, že možná našli úplně novou skupinu tvorů. „Pokud by to byla pravda, tento významný objev by nám dal dal mnohem jasnější obraz o jedinečné biologické rozmanitosti planety,“ vyjádřila se.

Badatele Moora kromě toho překvapil nezvyklý úhoř. Nález nových obratlovců je podle něj velmi vzácný, protože vědci žijí v domnění, že o těchto tvorech (oproti bezobratlým) vědí téměř vše.

Práce vědců bude pokračovat další tři týdny, během nichž plánují nálezy vytřídit, popsat a případně potvrdit, že se opravdu jedná o nové druhy. Výsledky výzkumu tak přispějí k poznání dalších živočichů žijících v oceánech. Z 2,2 milionu druhů, které by se v mořích měly nacházet, jich výzkumníci zatím popsali jen 240 tisíc.

„Známe pouze desetinu života v oceánech. Je nezbytné se o něm dozvědět více, jelikož mořské ekosystémy stojí za vytvářením potravy pro miliardy lidí, ukládáním uhlíku a regulací klimatu,“ řekl Rogers. Přál by si hlavně efektivněji řídit lidskou činnost a zabránit tak pokračujícímu úbytku mořského života.

Děsiví živočichové i černá vajíčka

Vědce objevy v mořích nepřestávají překvapovat. Na konci roku 2022 narazili v neprobádaných vodách u Kokosových ostrovů v Indickém oceánu na děsivě vypadající mořské živočichy. Neznámí tvorové měli sametově černou kůži a zuby ostré jako jehličky. V srpnu roku 2023 zase badatelé našli v Jižním oceánu kostru zvířete s dvaceti rameny a středem těla podobným jahodě. Jednalo se o dosud neznámého ostnokožce.

Letos v únoru pak výzkumníci na dně Tichého oceánu objevili podivuhodná černá vajíčka. Posléze zjistili, že každý kokon obsahoval tři až sedm bezobratlých ve vývinu.