Výzkumníci popsali bronzový a jadeitový box ve tvaru želvy jako jeden z nejzajímavějších objevů. Doplnili, že takový našli úplně poprvé. „Nebylo by přehnané tvrdit, že je vzhledem k výraznému tvaru, jemnému řemeslnému zpracování a důmyslnému designu, jediný svého druhu,“ sdělil archeolog Li Haičchao ze Sečuánské univerzity.

I když odborníci netuší, k čemu nádobu starověcí lidé používali, předpokládají, že si jí hluboce vážili.

Mezi dalšími nálezy zaujme také bronzový oltář vysoký skoro jeden metr. Vědci odhadují, že se jedná o obětní oltář, na kterém civilizace Shu nabízela obětiny svým bohům, zemi a předkům. Okolo něj archeologové také našli stopy bambusu, rákosu, sóji, dobytka a divoké zvěře. Usuzují z toho, že tehdy lidé jako obětiny používali právě tyto materiály.

Objev oltáře přitom dále nahrává domněnkám odborníků, že se jámy, ve kterých předměty našli, používaly k obětním účelům.

Setkávání kultur

Množství rozličných artefaktů vědce naplňuje nadšením. „Taková rozmanitost předmětů dosvědčuje, že na místě docházelo ke kulturní výměně mezi starověkými čínskými civilizacemi,“ uvedl archeolog Ran Honglin z Výzkumného ústavu archeologie a kulturních památek Sanxingdui.

Loď z období mýtů opět vypluje. Příběh korábu ze Sutton Hoo je dodnes plný záhad

Jedna z nalezených soch s hlavou člověka a tělem hada byla charakteristická pro starověkou civilizaci Shu, zatímco například ceremoniální nádoby zvané „zun“ byly kulturním symbolem Zhongyuanu. Ten se nacházel v regionu známém jako Velká čínská nížina, která je považována za kolébku čínské civilizace. „Více kulturních památek odkrytých v Sanxingdui nalezli také v jiných částech Číny. To svědčí o integraci čínské civilizace,“ doplnil Ran.

Mezi relikviemi byla i bronzová maska pravděpodobně zobrazující zakladatele království Shu Canconga. „Podle historických zápisů ze čtvrtého století měl mít vyčnívající oči jako krab. Doposud jsem si to nedokázal představit," napsal na svém twitteru Carl Ča, který se zabývá historií čínské Hedvábné stezky.

Archeologické naleziště velké téměř dvanáct čtverečních kilometrů už archeologům udělalo radost mnohokrát. Od roku 2020 jim už odhalilo přes 13 000 různých artefaktů a relikvií. Podle informací stanice CNN historicky první nález čínská média připisují místnímu farmáři, který na něj náhodou narazil ve dvacátých letech minulého století.

Minulý rok archeologové na místě odhalili zlatou masku vážící okolo sta gramů, slonovinové relikvie či nefritový nůž. Usilují také o to, aby byly vykopávky uznány jako součást světového dědictví UNESCO. Zatím se naleziště dostalo na předběžný seznam pro přijetí.

