Ženy, které měly přivázané kotníky ke krku, byly oběťmi rituálu. Archeologové dospěli k novým závěrům po přezkoumání dříve objevených koster z neolitického hrobu nalezeného ve Francii. Odborníky překvapilo, že brutální metoda udušení se v pravěku používala napříč různými evropskými kulturami po tisíce let. Nejstarší důkaz pochází z Česka. Dnes ji praktikuje i italská mafie.

Nález kostry. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Obětem ohnuli nohy i ruce za záda, poté přivázali provaz kolem krku, který napnuli přes zápěstí až ke kotníkům. Krutost dovršili tím, že lidi zaživa pohřbili, zatímco docházelo k pomalému udušení. Ačkoliv to zní jako brutální metoda popravy, takzvaná incaprettamento, kterou je proslavená italská mafie, faktem je, že tímto způsobem umírali i lidé v neolitu.

Francouzští vědci nedávno přehodnotili výzkum 5 500 let starého hrobu nalezeného poblíž města Saint-Paul-Trois-Châteaux na jihozápadě Francie v roce 1986, ve kterém byly kostry tří ženských těl. Po přezkoumání zjistili, že dvě ženy zemřely výše popsanou metodou.

Snímky a ilustrace z nálezu obětovaných žen:

Archeologové se domnívají, že ženy se pravděpodobně staly oběťmi rituálu. „Nejspíš souvisel se zemědělstvím,“ uvedl pro server Live Science biologický antropolog Eric Crubézy z Univerzity Paula Sabatiera v Toulouse, který byl hlavním autorem studie zveřejněné v odborném časopise Science Advances.

Odborníci dále uvedli, že pravěká komunita vybudovala nad pohřebištěm dřevěnou stavbu, která sloužila pro skladování obilí. Její struktura směřovala k východu slunce o letním slunovratu a k západu slunce o zimním slunovratu. „Budova mohla sloužit jako místo, kde se lidé sešli, aby si připomněli střídání ročních období, což mohlo zahrnovat lidské oběti,“ sdělili pro CNN.

Poblíž hranic Česka archeologové nalezli největší masový hrob v Evropě:

Blízko Česka objevili největší masový hrob v Evropě. Mrtví v něm i seděli

Crubézy pro Live Science doplnil, že v místě byly i rozbité mohutné kameny původně určené na mletí obilí. Podle umístění však v tomto případě sloužily pro přišpendlení žen. Proto se experti domnívají, že je pohřbili ještě při životě, a kameny posloužily jako pojistka, aby oběti zůstaly ve správné rituální poloze.

Třetí žena v hrobce byla zřejmě starší. Lidé ji však pohřbili tradičním způsobem, tedy na boku uprostřed hrobu. „Naznačuje to, že ji obřadně pohřbili po přirozené smrti, zatímco mladší ženy obětovali,“ řekl Crubézy.

Rozšíření po Evropě

Lidé v pravěku tento rituál praktikovali po tisíce let v různých oblastech Evropy. Vědci celkově nalezli důkazy o dvaceti případech usmrcení mužů, žen i dětí udušením.

Crubézy ve studii sdělil, že obětní zvyk vznikl v mezolitu, tedy ještě před zemědělstvím. V jeskyni Addaura na Sicílii archeologové nalezli malby vyobrazující tento rituál, které předci vytvořili mezi lety 14 tisíc až 11 tisíc před naším letopočtem.

Metoda italské mafie Dnes incaprettamento praktikuje italská mafie. Používá ji k potrestání osob považovaných za zrádce.

Server Live Science s odkazem na studii připomněl, že nejstarší hrob s oběťmi incaprettamento experti objevili v České republice v Brně-Bohunicích, který datují zhruba do roku 5 400 před našim letopočtem.

Archeologové netuší, proč lidé v době kamenné tímto krutým způsobem obětovali své blízké. Jednou z teorií je, že jelikož se svázaná osoba uškrtila sama, nepovažovali to za zabití někým jiným. Překvapilo je však, že metodu používaly různé pravěké evropské kultury nejméně přes dva tisíce let.

Brutální pravěké rituály

Obětování lidí v neolitu mohlo mít různé podoby. Na severu Evropy, zejména v oblasti dnešního Dánska, docházelo k usmrcení v bažinách. Dánské národní muzeum připomnělo případ dvou dívek, které tamní obyvatelé obětovali před téměř 5 500 lety.

Lebka mladé dívky, která se stala obětí pravěkého rituálu v dánských bažináchZdroj: se svolení Dánského národního muzea

„Jednu pravděpodobně uškrtili, jelikož měla kolem krku utaženou šňůru. Také měla poraněnou hlavu. U druhé nebylo možné zjistit příčinu smrti,“ napsali experti. Dodali, že dívky měly společné rysy a mohly být sestry.

V jiné dánské bažině archeologové nalezli i pozůstatky nejstaršího dánského imigranta. Takzvaný Muž z Vittrupu do země přicestoval v období mezi lety 3 300 a 3 100 před našim letopočtem z jiné oblasti Skandinávie nejspíš kvůli teplejšímu klimatu. Stal se však obětí rituálu, při kterém mu někdo rozbil lebku, pravděpodobně kyjem. To bylo podle vědců překvapivě brutální a neobvyklé. Odborníci však podle magazínu PLOS One stále nevědí, proč jej obětovali.

Pohřebiště u polárního kruhu je pro vědce záhadou:

Pohřebiště u polárního kruhu je záhadou. Je zde až 200 děr, těla ale chybí

Na Slovensku vědci odkryli pohřebiště staré zhruba sedm tisíc let, ve kterém se nacházely ostatky 35 lidí bez hlav, převážně mladistvých.

„Mohlo to mít něco společného s magií. Lidé chtěli vytvořit bariéru pro ochranu sídliště,“ sdělil pro Live Science archeolog Martin Furholt z Univerzity v Kielu. Odborníci nezjistili, zda oběti zemřely násilnou, či přirozenou smrtí.