Záhada mumií se zlatými jazyky: Jejich význam je tajemnější, než se myslelo

Mumie Hekashepese se skrývala ve 45tunovém vápencovém sarkofágu zapečetěném maltou. Sarkofág byl v bezvadném stavu. Archeologům trvalo dvě hodiny jemné práce, než se jim ho podařilo otevřít. „Nakouknul jsem dovnitř a spatřil nádhernou mumii muže zcela pokrytou vrstvami zlata,“ uvedl Hawass.

Čtyři hrobky a sbírka soch

Kromě této konkretní hrobky archeologové otevřeli i tři další. Jedna z nich patřila církevnímu inspektorovi jménem Chnumdžef, který hlídal šlechtice a kněží za vlády posledního faraona páté dynastie Unase. Patřila mu největší hrobka, která byla navíc vyzdobena výjevy z každodenního života. Další hrobka patřila Merimu, muži, který byl vysokým úředníkem a jenž se honosil titulem Tajný strážce. Mohl tak provádět zvláštní náboženské rituály. Ve třetí pak byl uložen soudce a spisovatel Fetek. Nálezy jsou datovány do páté a šesté dynastie Staré říše, která trvala mezi rokem 2500 a 2100 před naším letopočtem.

Egypt ukázal další poklad: Sarkofágy staré 2500 let se zachovalými mumiemi

Na místě však nebyly objeveny pouze hrobky. Egyptologové v hrobce inspektora našli také sbírku soch. Deník The Guardian doplnil, že se jednalo například o sochy představující muže, jeho manželku a několik sluhů. Na místě byla ale také další předměty, například keramika, amulety a nástroje pro každodenní život.

Předměty mají významný historický kontext. „Tento objev je důležitý, protože spojuje krále s lidmi žijícími v jejich okolí,“ citovala BBC archeologa podílejícího se na vykopávkách Aliho Abu Deshishe. „Objev nám říká více o umění ve Staré říši, mumifikaci a také o lidech, kteří zde pracovali,“ dodal Hawass.

Egypt je v posledních dnech místem bohatým na nové nálezy. Před několika dny se podařilo archeologům v Luxoru najít kompletní město z římské doby. Původ místa, ve kterém byly obytné budovy, věže a dílny, datují odborníci do druhého a třetího století našeho letopočtu.

Ekonomická krize

Egyptská vláda doufá, že ji nové objevy pomůžou s oživením cestovního ruchu. Cizince chce nalákat hlavně na Velké egyptské muzeum, jehož otevření na úpatí pyramid v Gíze plánuje tento rok. Slibuje si, že by do něj mělo do pěti let zavítat až 30 milionů lidí ročně.

Těhotnou mumii pohřbili do špatného sarkofágu. Vědci nyní zjistili, co ji zabilo

Turisté jsou pro severoafrickou zemi významným finančním zdrojem. K nynějšímu honu na platící cizince přispívá i fakt, že zemi sužuje ekonomická krize. Turistický průmysl byl těžce zasažen pandemií koronaviru a v současné době taky trpí dopady války na Ukrajině. Rusové i Ukrajinci totiž v Egyptě často trávili své dovolené. Zaměření na turistický ruch a masivní propagace nových nálezů ale vadí odborníkům. Ti tvrdí, že by se vláda měla především zaměřit na náročnější vědecký výzkum namísto mediálně atraktivních vykopávek.

Dědictví UNESCO

Sakkára je součástí rozsáhlé nekropole v bývalém hlavním městě starověkého Egypta Memfis a nachází se přibližně 30 kilometrů jižně od Káhiry. Místo je také od 70. let 20. století na seznamu světového dědictví UNESCO. Turisté zde mohou najít více než tucet pyramid, včetně Stupňovité pyramidy, u které nyní egyptologové našli vzácný sarkofág se zachovalou mumií. V méně prozkoumané jižní části by podle odborníků mohly být další hrobky z doby pozdní Střední říše.