Byl velký a připomínal pavouka. Původ dávného tvora s ostny na nohou je záhadou

Paleontologům trvalo zhruba čtyřicet let, než zjistili, že objevili nový druh pavoukovce, který před třemi sty miliony lety žil na území Spojených států amerických. Přesto tvor s mohutnými končetinami porostlými ostny i po nedávném výzkumu vědcům vrtá v hlavě. Fosilii totiž chybí klíčové znaky, podle kterých by dokázali vyhynulé stvoření zařadit do správného živočišného řádu. Zatím o něm mají pouze dílčí informace. Domnívají se však, že mohlo obývat i Evropu.