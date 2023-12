Hroby, ale bez koster. Finští archeologové celá desetiletí nevěděli, jakému účelu sloužilo až dvě stě jam vyhloubených na okraji polárního kruhu a proč se lidé před tisíci lety shromažďovali právě zde. Nyní se jim na základě nové studie podařilo ohledně záhadného místa Tainiaro získat některé odpovědi.

Archeologové v hrobech často nacházejí ostatky. Pohřebiště Tainiaro je ale záhadou. V jámách těla totiž chybí. Proč? To se pokusili zjistit finští vědci. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Archeologové před zhruba čtyřiceti lety objevili poblíž města Simo na severu Finska rozsáhlou síť jam různých velikostí vyplněných sedimentem. Některé dokonce obsahovaly stopy po spalování, případně se v nich nacházely zbytky červeného okru, který byl klíčovým znakem hrobů v době kamenné.

Jenže se nepodařilo najít lidské ostatky, a proto místo dosud nebylo jasně identifikované jako pohřebiště.

Po letošní analýze starých záznamů a nově provedených terénních pracích se však odborníkům z finské Univerzity v Oulu podařilo provést zlom ve výzkumu více než 6 500 let staré lokality nacházející se na okraji polárního kruhu.

„Přestože se v archeologickém nalezišti Tainiaro nenašly žádné kostry, lze místo považovat za pohřebiště,“ prohlásil vedoucí vykopávek Aki Hakonen ve studii zveřejněné v časopise Antiquity.

Pro objasnění povahy více než stovky jam tým expertů porovnal velikost a obsah s mnoha jinými hroby z doby kamenné nacházejícími se v severní Evropě. Zjistilo se, že vyhloubené objekty mají stejný obdélníkový tvar, jsou až dva metry dlouhé a hluboké zhruba půl metru a rovněž se v nich nacházely podobné kamenné artefakty.

„Na základě zjištění se domníváme, že zemřelé pohřbívali na zádech nebo boku s pokrčenými koleny, možná i zabalené v tulení kůži,“ sdělil Hakonen pro Live Science a dodal, že do hrobu mohli přidat i potraviny nebo rituální cennosti.

Na základě porovnání archeologové označili zatím 44 jam jako hroby. Výzkumné práce však pokračují.

Živí žili mezi mrtvými

Pokud by všechny jámy byly skutečně hroby, pak by Tainiaro bylo nejseverněji položené rozsáhlé pohřebiště z doby kamenné a zároveň by to naznačilo, že někdejší společnosti žijící v blízkosti Arktidy byly nejspíš větší, než se dosud předpokládalo.

Tým plánuje použít k výzkumu oblasti radar pronikající do země, aniž by ji narušil. Hakonen ve studii uvedl, že zemina by se mohla analyzovat na přítomnost lidské DNA, kosti se totiž v tamní kyselé půdě mohly během tisíců let rozpadnout, případně by se mohly najít zkamenělé vlasy nebo zvířecí kožešiny, což by pomohlo porozumět nejen pohřebním praktikám.

Vědci totiž stále s jistotou nevědí, z jakého důvodu se lidé na tak drsném místě shromažďovali. Navíc uvedli, že nemuselo sloužit pouze jako svatyně pro mrtvé. Vzhledem k množství nalezených nástrojů a spáleného materiálu zde mohly pobývat kočovné kmeny a vedle hrobů rozdělávat ohně.

„Mohly žít, byť jen po určitou dobu, mezi mrtvými,“ sdělil Hakonen pro server ScienceAlert. „Máme spoustu nevyjasněných otázek. Prozatím bychom ale měli přehodnotit závěry o severu a jeho okrajovém místě v prehistorii,“ dodal.