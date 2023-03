Obr, kterého padesát let nikdo neviděl. Muž objevil vzácný hmyz z jurské éry

Když šel v roce 2012 student entomologie Michael Skvarla z amerického města Fayetteville v Arkansasu pro mléko do supermarketu, na fasádě budovy si všiml něčeho zvláštního. Šlo o obrovský hmyz podobný vážce, s rozpětím křídel přes pět centimetrů. Mladík si exemplář vzal domů, uložil si ho do své sbírky a na několik let na něj zcela zapomněl. Netušil, že má doma doslova skrytý poklad.

Síťokřídlí (Neuroptera) jsou řád dravého hmyzu, jde o členovce s velkými křídly se složitou žilnatinou. | Foto: Profimedia / Biosphoto / Joël Héras