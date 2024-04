Archeologové našli ve starověkých Pompejích impozantní banketní sál s černými stěnami a mytologickými motivy z trojské války. Místnost objevili nedávno při vykopávkách na archeologickém nalezišti v blízkosti sopky Vesuv a nyní byla odhalena v celé své kráse, oznámilo podle agentury APA italské ministerstvo kultury.

Pompeje. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Archeologové uvedli, že objevené fresky patří k nejkrásnějším, jaké se v troskách starověkého města našly. Téměř kompletní mozaiková podlaha místnosti obsahuje více než milion jednotlivých bílých dlaždic. Černý banketní sál je zhruba 15 metrů dlouhý a šest metrů široký.

Fresky a mozaika pocházejí ze 3. století našeho letopočtu. Jejich stáří lze odvodit na základě umělecké kvality, provedení a volby motivů. Převažuje totiž téma hrdinství. Znázorněni jsou bohové a hrdinové trojské války.

Archeologové našli v Pompejích fresku, která zobrazuje pokrm, jenž mohl být předchůdcem dnešní italské pizzy:

Freska nalezená v Pompejích patrně zobrazuje předchůdce pizzy. Rajčata ale chybí

Vedle Heleny Trojské a Parise je na zdech vyobrazena Kassandra, dcera Priama, společně s bohem Apollónem. Na zachyceném výjevu se bůh snaží krásnou kněžku Kassandru svést.

Podle báje mu Kassandra slíbila svou lásku, když ji Apollón obdaří věšteckým duchem. Když ho odmítla, její schopnost předpovídat jí zůstala, ale Apollón ji potrestal tím, že nikdo jejím věštbám nevěřil, ačkoliv se vždy beze zbytku naplnily.

Zdroj: Youtube

Mytologické postavy na stěnách společenských místností měly zabavit hosty a sloužit jako předmět následných debat a hovorů, vysvětluje agentura APA. Objevený banketní sál vede k vnitrobloku, kde byla chodba pro služebné, s dlouhými schody vedoucími do prvního patra budovy.

Obrovská zodpovědnost

Hlavní restaurátorka Roberta Priscová se tento týden snažila zabránit zřícení jednoho oblouku. „Zodpovědnost je to obrovská, podívejte se na mě,“ řekla, jako by chtěla naznačit, že si na ní stres vybral viditelnou daň, píše server BBC.

„Máme vášeň a hlubokou lásku k tomu, co děláme. To, co tu odkrýváme a chráníme, přinese radost i dalším generacím, které přijdou po nás,“ vysvětluje restaurátorka.

Nejen lidé se stali obětmi výbuchu sopky Vesuv, který pohřbil Pompeje:

Unikátní nález v ruinách Pompejí. Archeologové objevili březí želvu

Archeologický park Pompeje nedaleko Neapole, který je rovněž památkou UNESCO, patří k turisticky nejnavštěvovanějším místům v Itálii. Po římském Koloseu je druhou nejnavštěvovanější italskou pamětihodností.