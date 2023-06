Jedinou japonskou poušť představují písečné duny Tottori na ostrově Honšú. Jedinečnému místu ale hrozí zánik. Písečné duny mizí paradoxně kvůli ochraně životního prostředí - zalesňování způsobilo, že je pomalu pohlcuje okolní zeleň.

Písečné duny Tottori představují jedinou japonskou poušť. Pomalu je ale požírá okolní zeleň. | Foto: Wikimedia Commons, Hashi photo, CC BY-SA 3.0

Zdánlivě nekonečné vlny zlatavého písku, jasně modrá obloha a velbloudi. Většina lidí by si podobnou scénu „umístila“ do Afriky či arabských zemí. Nabízí ji ale i stát, ve kterém by poušť nejspíš hledal málokdo. Japonské písečné duny Tottori jsou mezi místními oblíbenou destinací. Unikátní přírodní dílo se ale postupně zmenšuje a navzdory veškerým snahám hrozí jeho zánik.

Už nyní duny zabírají pouhou desetinu prostoru, který měly před sto lety. „Duny se táhnou na úseku šestnácti kilometrů, přičemž ty nejvyšší měří přes 45 metrů. Existují už tisíce let, ale pomalu mizí kvůli lidské snaze chránit planetu,“ poznamenal server CNN Travel.

Písečné duny Tottori pohledem z dronu:

Zdroj: Youtube

Souboj písku a stromů

Duny Tottori jsou mimořádné tím, že podnebí, ve kterém se nacházejí, je zcela jiné než třeba u afrických a arabských pouští - mnohem vlhčí. Místo, kam nyní hojně míří turisté z celého Japonska, vzniklo přibližně před sto tisíci lety. „Silné deště unášely písky z pohoří Chugoku do řeky Sendai, která je vlila do Japonského moře. Následně je jeho vlny dopravily k pobřeží a silný vítr vanoucí z moře je přinesl na pevninu,“ nastínila vznik písečných dun jejich oficiální webová stránka Tottori Sand Dunes Travel Guide.

S výjimkou místních lidí o dunách většina Japonců dlouho nevěděla, v roce 1923 je ale ve svých knihách zmínil populární japonský spisovatel Takeo Arishima a od té doby začaly lákat návštěvníky. Nyní jich sem přijíždí kolem 1,2 milionu ročně, převážně Japonců. Duny Tottori jim nabízejí řadu zážitků. „Turisté mohou navštívit místní písečné muzeum, užít si sandboarding (sjíždění písečných dun na sandboardu, prkně podobném snowboardu, pozn. red.) nebo se projet na velbloudovi,“ shrnul CNN Travel.

Idylce ale může být brzy konec. V posledních desetiletích totiž začaly duny pozvolna mizet. Může za to člověk. Po 2. světové válce se v Japonsku začalo masivně zalesňovat, což mělo zlepšit životní prostředí a zamezit písečným bouřím, a duny se také začaly měnit na zemědělskou půdu. „V místech pobřežních dun bylo vysazeno množství borovic. Snahy byly tak úspěšné, že mnoho dun se změnilo v pole a obytné oblasti,“ řekl CNN Travel profesor Dai Nagamatsu z univerzity v Tottori.

Lidé žijící z turismu sice uprosili vládu, aby alespoň část dun Tottori ponechala jako chráněný národní park, jenže souboj stromy versus písek to už nezastavilo. Vysazené vegetaci se totiž začalo dařit natolik, že duny pomalu požírá. „Od roku 1991 se tak pravidelně scházejí dobrovolníci, aby odplevelili nepoddajnou vegetaci vyrůstající v píscích - pokud chtějí přibývání zeleně zabránit, je to nezbytný krok,“ upozornil server CNN Travel.