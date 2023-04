Kanadští vědci s nadšením oznámili, že mají pro děti neuvěřitelný dárek. Na vlastní oči uvidí příbuzného veverky z Doby ledové. Ikonická postava hlodavce ze slavné pohádky si svým komickým chováním získala srdce mnoha generací. Mumifikovaného sysla z Yukonu před 30 tisíci lety ovšem žádný žalud nezachránil. I když si odborníci nejsou jistí tím, jak zemřel, vědí, že odešel ve spánku. Stále schouleného do klubíčka si ho návštěvníci prohlédnou na výstavě ve městě Whitehorse.

Vědci našli již mnoho pokladů z pravěku. Například i srst z mamuta | Foto: Profimedia

Yukonští paleontologové na konci března odhalili další neobvyklý objev ze zlatonosných polí poblíž města Dawson City. Lidé díky nim uvidí 30 tisíc let starého mumifikovaného sysla. Jeho anglický název arctic ground squirrel (arktická pozemní veverka), přitom napovídá, že jde o příbuzného právě oblíbených drobných hlodavců.

Chlupatou hnědou hroudu o velikosti grapefruitu mají odborníci v rukou již několik let. Její výzkum zakončili rentgenem, který odhalil téměř perfektně zachovalou kostru spícího zvířete. „Jsem opravdu ohromena, že někdo poznal, co to je. Zvenku vypadá jen jako hnědá hrouda nebo kámen,“ sdělila veterinářka Jess Heathová.

Na první pohled to nevypadá, že by bylo mumifikované zvíře celé. Zvenčí lze vidět v podstatě jen kus vysušené hnědé srsti a kůže. „Není to úplně rozeznatelné, dokud neuvidíte ty malé tlapky, drápky, malý ocásek a také uši,“ řekl paleontolog Grant Zazula stanici CBS News.

Studování kostí není pro Zazulu nic nového. „Když ovšem vidíte dokonale zachovalé zvíře staré 30 tisíc let a vidíte jeho obličej a kůži, srst a všechno ostatní, je to vzrušující. Úplně tím ožívá,“ prohlásil nadšeně paleontolog.

Zvíře zatím nemá oficiální jméno. Výzkumníci jí ovšem dali přezdívku Hester podle řeky Hester Creek u které ji našli, uvedl server Live Science.

Rentgen vědce překvapil

Zazula doufal, že si hlodavce prohlédne i zevnitř. Donesl ho proto do ordinace Heathové, kde jej zrentgenovali. „Měli jsme štěstí, že už je mrtvý a tak sebou moc necukal,“ vtipkovala zvěrolékařka z města Whitehorse.

Vědci si nebyli jistí, zda budou rentgenové snímky kvalitní. „Někdy se stává, že kosti mumifikovaných zvířat časem ztrácejí vápník. Z toho důvodu jsou pak snímky méně čitelné,“ vysvětlila Heathová. Další obavy v ní vyvolávala také pozice sysla. Bylo možné, že bude až příliš pomačkaný.

Obavy se ovšem ukázaly být neopodstatněné. Snímky zřetelně odhalily pevnou a celou kostru. „Mohli jsme díky tomu pozorovat, že je ve skvělém stavu a je jen jednoduše schoulený, jako by spal,“ řekla Heathová.

Ze snímků odborníci vyčetli i stáří zvířete. Bylo velmi mladé. Podle vědců pravděpodobně nemělo ani rok, když zemřelo během hibernace. Co ho zabilo, však není jasné.

Když zvíře našli, nikdo nebyl překvapený

Hlodavce našel v roce 2018 těžař pracující na tradičním teritoriu lidu Tr'ondëk Hwëch'in u řeky Hester Creek, uvedl server ScienceAlert. Zlatonosná pole Klondike jsou už od doby ledové pokryta věčně zmrzlou půdou. Proto je tato oblast ideální pro zachování tvorů, kteří na místě zemřeli, vysvětlil zpravodajský web Business Insider.

Pro pracovníky proto objev schouleného hlodavce nebyl velké překvapení. Zkameněliny a zvířecí mumie jsou pro ně denním chlebem. Mezi nejzajímavější nálezy patří například mumifikované mládě vlka či mamuta.

Sysla vystaví v Interpretačním centru Yukon Beringia ve městě Whitehorse vedle mumifikované fretky černonohé, kterou našli ve stejné oblasti před několika desítkami let. „Jsem nadšený hlavně kvůli dětem. Prohlédnou si tato zvířata a budou moci opravdu přemýšlet o životě v době ledové,“ řekl Zazula.

Tito hlodavci jsou podle Zazuly pro studium obzvlášť zajímavým druhem, neboť, na rozdíl od mamutů nebo třeba scimitarských koček, přežily dobu ledovou a na Yukonu žijí dodnes. „Pro mě jsou zkameněliny syslů a jejich hnízd tím nejúžasnějším, co máme. Určitě jsou moje nejoblíbenější,“ pronesl.

Syslové si, stejně jako před tisícovkami let, na zimu staví hnízda nebo doupata pod zemí. „Hnízda z doby ledové pravidelně nacházíme zachovaná v permafrostu Klondiku. Celé zvíře je ovšem mnohem neobvyklejší,“ sdělil Zazula. Dodal, že je důležité je studovat i pro jejich odolnost a kvůli budoucím změnám klimatu.