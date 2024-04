Draví červi rodu Selkirkia připomínající stvoření z filmu Duna přežívali v oceánech o miliony let déle, než se paleontologové domnívali. Tento nález mění pohled na evoluci a přežití druhů v pradávných vodách.

Paraselkiria. | Foto: Wikimedia Commons/Prehistorica/CC BY-SA 4.0

Prastaří zabijáčtí píseční červi žili déle, než se dosud předpokládalo. Tým paleontologů z Harvardovy univerzity na základě analýzy fosilií nalezených v Maroku objevil vyhynulý druh pojmenovaný Selkirkia tsering (z tibetského výrazu pro dlouhý život), který obýval Zemi ještě 25 milionů let poté, co vymřeli jeho příbuzní.

Vědci v Grónsku našli pozůstatky obřího krvelačného červa:

Bestie jako Olgoj Chorchoj. V Grónsku našli pozůstatky obřího krvelačného červa

Podle vědců byli tito predátoři, připomínající písečné červy z fiktivního díla Duna, v nekonečných oceánech prvohor před 488 miliony lety obávanými stvořeními. „Pro malé bezobratlé tvory byli noční můrou,“ sdělil paleontolog Karma Nanglu ve studii zveřejněné v odborném časopise Biology Letters.

Červi druhu Selkirkia tsering měřili na délku nanejvýš pět centimetrů, na hlavě měli řadu zahnutých ostnů, a těla byla trubicovitého tvaru. „Jako by kořist pohltil pás tesáků,“ popsal Nanglu pro The New York Times hrůzný vzhled prehistorického stvoření.

Vědci zjistili, že červi rodu selkirkia žili o 25 milionů déle, než se myslelo:

Na základě stáří zkamenělin vědci odhadují, že tito mořští dravci žili nejméně o dvě desítky milionů let déle jejich příbuzní rodu Paraselkirkia. Kvůli tomu se však potýkali s evolučními nováčky, jako byli mořští štíři a krabi, a také s novými druhy velkých, volně plavajících predátorů. Proti nim nejspíš obrana v podobě trubicovité schránky byla neúčinná. „Zatímco v kambriu (první periodě prvohor) jim exoskelet pomohl se bránit před menším počtem velkých predátorů, tak v ordoviku (geologický útvar následující po kambriu) se kvůli němu mohli stát snazším cílem rozmanitějšího mořského života,“ vysvětlil Nanglu.

Význam v evoluci

Vědce studie nadchla, jelikož poskytla nový pohled na evoluci života na planetě. „Výzkum je dalším důkazem, že druhy z kambria pokračovaly v prosperitě i v následujícím období,“ sdělil pro The New York Times paleontolog Jean-Bernard Carona z Královského ontarijského muzea v Torontu. Podle něj objev rovněž dokazuje, že nedošlo k rychlému nahrazení kambrického společenství živočichů, jak naznačovaly starší evoluční modely.

Podle Carona však morfologie ukázala, že červi Selkirkia tsaring prodělali během čtyřiceti milionů let jen malé evoluční změny ve srovnání se svými kambrickými protějšky. „Trubicovitý tvar těla ale nakonec vyšel evolučně z módy,“ uvedl.

Jak vypadal život v období kambria:

Zdroj: Youtube

Dnes jsou jejich blízcí příbuzní známí jako hlavatci, svým vzhledem připomínají penis. „V trubičce žije pouze jeden typ hlavatce, který si je však staví z chomáčů rostlinných zbytků, a nikoliv z materiálu vylučovaného z vlastního těla, jako to dělali červi rodu Selkirkia,“ řekl Caron.

Více prehistorických objevů

Objevení nového rodu prehistorického červa je dalším velkým úspěchem paleontologie v posledních měsících. Nedávno vědci nalezli zkameněliny plaza, který byl postrachem moří v době T-rexe. Odborníci taky zjistili, že obávaný megalodon vypadal jinak, než se předpokládalo.

Paleontologové nalezli prastaré stvoření podobající se mýtickému čínskému drakovi:

Vypadá jako drak. Nález vzácné fosilie pravěkého plaza šokoval paleontology

Pozoruhodné fosilie predátora, který vládl Zemi ještě před dinosaury, paleontologové nalezli v Brazílii. Odborníci také našli kostru jednoho z největších vyhynulých druhů živočicha na světě.