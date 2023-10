Jedna z egyptských pyramid vydala své tajemství. Německo-egyptský tým archeologů našel v Sahureově pyramidě chodbu, která spojuje až osm dosud nezdokumentovaných skladišť.

Sahureova pyramida je plná tajemství. Co ukrývá osm nově objevených komor? | Foto: Wikimedia Commons, Aoswch at German Wikipedia., CC BY-SA 2.0 DE

Tak významný archeologický objev vědci pravděpodobně nečekali. Při rutinním ohledávání 4 400 let staré a silně poškozené pyramidy egyptského faraona Sahurea našli řadu skladovacích místností, které byly pravděpodobně určeny k uložení královských pohřebních předmětů.

V Sahureově pyramidě pracoval archeologický tým pod vedením Mohameda Ismaila Khaleda z Julius-Maximilians-Universität v německém Würzburgu díky probíhajícímu konzervačnímu a restaurátorskému projektu. List The Independent doplnil, že v ní vědci čistili vnitřní prostory a snažili se ji zevnitř stabilizovat, aby v budoucnu nedošlo k jejímu zřícení.

Teplotní změny, větrné počasí, vysoká vlhkost a zemětřesení totiž vedly k tomu, že se část pyramidy před časem zhroutila.

Chodba a osm místností

Už od roku 2019 se tedy výzkumníci snaží mimo jiné nahradit zničené stěny novými a odklidit sutiny či odhalit průchody. To se jim před nedávnem povedlo. Při rutinních pracích narazili na pohřební komory, jež do té doby nebyly přístupné. Existenci chodby vedoucí k místnostem odborníci předpokládali už v roce 1836, kdy pyramidu poprvé prozkoumával inženýr John Perring. Zničený stav stavby ho však odradil od dalšího prozkoumávání.

Až nyní se do jejího prozkoumávání archeologové pustili znovu. Přišli na to, že chodba propojuje až osm značně poškozených skladišť, které v minulosti mohly ukrývat staroegyptský pohřební nábytek. Nejdříve se jim podařilo odhalit zničený půdorys předsíně, ve kterém byl vidět jen severovýchodní roh a asi 30 centimetrů další stěny. Ze zprávy z univerzity však není přímo jasné, zda se vědci do dalších místností fyzicky dostali či zda tam něco našli.

K podrobnému průzkumu uvnitř pyramidy experti využili také 3D laserové skenování, což jim umožnilo komplexně zmapovat jak vnější prostory a úzké chodby, tak vnitřky komor.

Odborníci se snažili zdokumentovat půdorysy a rozměry skladů, aby zjistili, jak moc jsou poškozené. „Přestože severní a jižní část skladů, zejména strop a původní podlaha, jsou značně poškozené, stále jsou patrné zbytky původních stěn a části podlahy,“ vylíčili archeologové v prohlášení.

Vědci našli v Sahureově pyramidě několik místností:

Vědecký tým nyní podle portálu Daily Mail doufá, že nálezy pomohou vyřešit záhady, které stále Sahureovu pyramidu obestírají a také objasnit její historický význam. Odborníci považují nález za významný milník. „Objevení a restaurování zásobáren způsobí revoluci v pohledu na historický vývoj pyramidových staveb a zpochybní dosavadní paradigmata v oboru,“ poznamenali vědci.