Majitelka domu ve Velké Británii učinila při jeho rozsáhlé renovaci šokující objev. Na videu, které zveřejnila na svém profilu na sociální síti Tik Tok, oznámila, že za zdí její koupelny našla další sprchu.

Není to jen ve filmu. Staré domy mohou skrývat tajné místnosti. Většinou se na ně přijde během rekonstrukce. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Při přestavbě svého domova v Hampshire ve Spojeném království narazila matka tří dětí Hannah Ottová na velké množství podivných věcí. Tou zdaleka nejpodivnější je podle ní tajná sprcha za falešnou zdí.

Průběh přestavby, na které pracuje od roku 2020, 32letá žena dokumentuje a sdílí ji se svými téměř 43 tisíci sledujícími na jejím účtu na Tik Toku pod jménem @theottohouse. Podivný objev natočila v nedávném videu, které na Tik Toku dosáhlo 14 milionu zhlédnutí. Sdílela ho i na Instagramu. Ottová na něm odstraňuje dlaždice z koupelny, protože chtěla zjistit, proč za zdí prosakuje voda. Nakonec spatřila další celou sprchu.

Její sledující tento objev šokoval. „Připadá mi to jako začátek hororového filmu,“ okomentoval podle deníku New York Post video jeden z nich. Další reagoval tak, že za třicet let renovací nic podobného neviděl. „Prostě připlácli novou vrstvu pokaždé, když jim unikala voda,“ myslí si zase další.

Všechno je dvojité

Na všechny všetečné komentáře a otázky odpověděla žena jen tak, že neví, jak se další sprcha na druhé straně objevila. „Celý náš dům je jen vrstva za vrstvou. Až budeme s renovací hotoví, bude dvakrát tak velký,“ postěžovala si.

Portál Newsweek informoval, že kromě sprchy žena našla za další vrstvou dlaždic ještě zrcadlo. Duplikátní věci v jejím domě údajně nejsou výjimkou. „Máme dřevěné palubky na koberci, boční vypínače, v kuchyni jsou dlaždice na dlaždici,“ popsala Ottová nevšední bydlení.

Na další tajemství asi ještě s rodinou narazí. Jsou totiž podle jejího komentáře teprve v polovině renovace a ještě rok budou s přestavováním svého bydlení zaneprázdnění. „Líbí se mi, že všichni jako já zjišťují, co se ještě skrývá za všemi tajnými zdmi. Je to jako velká hádanka, kterou můžeme všichni společně vyřešit,“ řekla Ottová. Další plány podle ní zahrnují předělání zahrady a taky přeměna podkroví na další ložnici.

Svá videa na sociálních sítích sdílí proto, aby se o své triky na domácí přestavbu podělila s podobně smýšlejícími lidmi. „Začalo to šicími projekty a pak, když jsme si koupili náš první dům, lidé byli rádi, že mohou vidět, jak ho proměňujeme. Ráda sdílím své nápady, a dodávám tak ženám s dětmi sebevědomí, že do toho můžou jít, stejně jako já,“ uvedla.

Podivné dopisy a skryté místnosti

Ottovi nejsou jediní, kteří ve svém starém domě při rekonstrukci narazili na podivné tajné místnosti a sdíleli to na Tik Toku. Podobnou zkušenost měl i pár Courtney a Matt, kteří dostávali tajemné dopisy posílané posledním žijícím členem rodiny, který dům dříve vlastnil, s nápovědami, kde můžou ony skryté místnosti najít. Nejdříve díky tomu objevili tajnou skříňku na alkohol nad krbem, kde našli například víno z roku 1970, tajnými dveřmi z koupelny se pak dostali do strašidelné půdy.

Jiná žena se zase svěřila s tím, že ve svém hotelovém pokoji našla dřevěnou desku zabudovanou do podlahy a po jejím zvednutí odhalila temný prostor pod ní. Tajný pokoj ve svém domě objevila i další uživatelka Tik Toku, která na sociální síti ukázala zbořenou zeď, která vede do místnosti.

Na videu také ukázala podivnou černobílou fotografii s dítětem před garáží, kterou v místnosti našla. Tajnou koupelnu pak našel pár vlastnící dům v Oklahomě. Údajně jim bylo pouze řečeno, že dům má zabedněný odtok, o celém sprchovém koutu se však nikdo nezmiňoval.