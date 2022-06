Pokud by se poškrábal, bude to vypadat úplně stejně, jako když se škrábne člověk. Rána se postupně zahojí. „Na rozdíl od umělé kůže, která je používána na robotech běžně, je kůže na našem prstu živá. Tím můžeme robotům budoucnosti zajistit vzhled živoucích tvorů,“ vyjádřil se vedoucí vědeckého týmu, profesor Šódži Takeuči z Ústavu průmyslových věd na Tokyjské univerzitě.

Studie, která popisuje vytvoření robotického prstu se živou kůží, byla nyní publikována v odborném časopisu Matter. „Kůže je vystavěna podobně, jako lidská,“ nastínil proces Takeuči.

Pěstování kůže

Díky zvolenému postupu živá kůže na robotickém prstu až neuvěřitelně připomíná lidskou. „Robotický prst nejdříve vědci ponořili do roztoku kolagenu a lidských dermálních fibroblastů. To jsou dvě hlavní složky, které tvoří lidskou kůži, přičemž dermální fibroblasty jsou primárním typem buněk v kožní pojivové tkáni,“ nastiňuje stanice CNN.

Na robotickém prstu se tak vytvořila základní vrstva. Vědci na ni následně nalepili další vrstvu buněk, konkrétně lidské epidermální keratinocyty. „Při pokusech, kdy robotický prst dělal různé pohyby, se na něm elastická kůže bez problému pohybovala. Když se objevilo drobné zranění, vědecký tým přiložil na poškozenou část prstu kolagenový obvaz a kůže se zahojila,“ uvádí CNN.

Příliš lidští roboti

Vytvořením živé kůže na robotickém prstu se vědcům podařilo roboty zase o něco přiblížit k lidem. Podle Takeučiho a jeho týmu je to nutný krok proto, aby se lidé v přítomnosti robotů cítili příjemněji – zvláště když podle vědců roboti s lidskou podobou brzy proniknou do mnoha odvětví. „Humanoidní roboti by mohli vykonávat činnosti, při kterých jsou v častém kontaktu s lidmi, například zdravotní péči,“ nastínila nová japonská studie.

Přesto se část vědců, kteří se na výzkumu přímo podíleli, obává, zda prst s kůží není až příliš živý.

Každopádně, byť jde o přelomový úspěch, kůže na robotickém prstu ještě bude určitě potřebovat v budoucnu vyladit. Například její buňky odumírají, a je proto neustále potřeba ji vyživovat. „I proto má nyní profesor Takeuči a jeho tým před sebou další výzkum, při němž chce vyvinout něco jako cévní systém, který by pomohl transportovat do kůže potřebné živiny a udržel tak pokožku při životě. Kůži pro roboty chce také přidat další detaily, například potní žlázy či nehty,“ nastiňuje CNN.