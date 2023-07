Zářící světélko na vzdáleném obzoru Středozemního moře není lidským dílem – vydává ho žhavá láva, kterou chrlí sopka Stromboli na jednom z ostrovů Liparského souostroví severně od Sicílie. I když je tato mihotavá záře z dálky sotva postřehnutelná, přetrvává po tisíciletí.

U Panarey, jednoho z italských Liparských ostrovů, se plyny unikající z magmatického krbu mísí se studenou vodou Středozemního moře. Vznikají kyselé bubliny, jimž se říká „přírodní vířivka“ | Foto: se svolením National Geographic

Liparské (Eolské) souostroví se svými sedmi hlavními ostrovy leží v srdci nejaktivnějšího sopečného systému ve Středomoří. Většina sopečné aktivity se odehrává hluboko pod oceánským dnem.

Liparské souostroví – Lipari. Oblíbený ostrov sopečného původu:

Zdroj: Youtube

Sopečná aktivita v oblasti zůstává hrozbou pro miliony lidí žijících u jižního pobřeží Itálie a italští vědci chtějí najít způsob, jak lépe předvídat erupce.

Obálka vydání National Geographic - červenec 2023Zdroj: se svolením National GeographicU ostrova Panarea, nejmenšího z Liparských ostrovů, podle legendy staří Římané kýly svých lodí zbavovali svijonožců. Panarea je považována za spící sopku, a přece je tu všude vidět čilá aktivita. Přírodní vířivky jsou cítit sírou. Mračna bublin oxidu uhličitého a sirovodíku stoupají k hladině.

Všude je vidět účinek kyselého prostředí na mořský život, protože v podmořské krajině nejsou koráli a organismy s tvrdou schránkou. Neopatrný mořský červ se usadil příliš blízko u vystupujících bublin. Jeho vápenitá trubička se již rozpouští. Jinde mají mořské trávy vybělené, spálené listy.

Zdá se, že se zde dobře daří pouze anaerobním bakteriím, které nepotřebují k životu kyslík. Na skalních stěnách vytvářejí silné povlaky, něžně pročesávané kyselou mořskou vodou.

Liparské souostroví v ItáliiZdroj: Shutterstock

Vysoké komíny zkrystalizovaných oxidů železa

Odborníci mají u ostrova Panarea monitorovací stanici, která sleduje zvukové projevy bublin – zjišťuje tak známky zvyšování nebo snižování sopečné aktivity.

Vědci spojují zesílení hluku bublin s velkou erupcí sopky Stromboli. Aby svá zjištění dokázali, potřebují více důkazů při zkoumání jedinečného místa, které objevili před deseti lety během expedice mapující mořské dno.

Je toto nejnebezpečnější ostrov světa?

Zdroj: Youtube

Sonar rozeznal úzké údolí ve zvláštně dokonalé ose mezi ostrovy Panarea a Stromboli, vzdálenými od sebe dvacet kilometrů. Místo je dlouhé 90 metrů a široké patnáct metrů. Kam oko dohlédne, vypínají se štíhlé, vysoké „komíny“ zkrystalizovaných oxidů železa, vytvořené během tisíců let.



Nahrává se anketa …

Podivuhodné místo pod mořskou hladinou

Po třech týdnech u paty vulkánů se vědci naposledy potápěli v Neapolském zálivu, asi půl druhého kilometru od třetího největšího města Itálie, v místě, kde chtějí prozkoumat otvor v mořském dně.

Odborníci o něm nic nevědí, místní rybáři však o něm vyprávějí zvláštní legendu. Podle ní existují na dně zálivu tajemná „ústa“, která polykají jejich sítě, šňůry a pasti. Prostě zmizí a nikdo je už nikdy neuvidí.

Aktivní sopka chrlí lávu do noci na ostrově Stromboli v ItáliiZdroj: Shutterstock

Kdyby někdo řekl, že ponor v těchto místech je příjemný, byla by to pustá lež. Voda je tu zelená, zakalená a studená a bahnité dno je poseté odpadky. Není tady nic k vidění, je však třeba uspokojit zvědavost. Může být pravda, že se v oblasti s měkkým a plochým dnem na míle kolem nachází vstup do svislé skalnaté jeskyně tak tajemné, že žádný přístroj nikdy nezjistil její hloubku?

Jeskyně, jejíž zhroucení vyvolá cunami

Při sestupu potápěči míří ke okraji otvoru. Měkké bahno ustupuje černé skále. Voda v ústí díry je příliš zakalená na to, aby bylo vidět celý obvod, lze si však představit velkou studnu s průměrem více než deset metrů.

Záběry jako z jiné planety: Erupce sopky Tonga vyvolala až 2600 blesků za minutu

V 75 metrech se válec rozšiřuje v propast tak rozlehlou, že paprsky ze svítilen nedokážou dosáhnout stěn. V 95 metrech se objevuje dno. Černé stěny jsou pokryty malými bezobratlými živočichy, kteří si opatřují výživu filtrováním mořské vody, a křižují je vzácní korýši s dlouhými klepety.

Život u aktivní italské sopky:

Zdroj: Youtube

Mezi živočichy žijícími v tomto velmi nepříznivém prostředí se objevuje jednu vzácnost: masožravá mořská houba. Celá jeskyně přestavuje obrovskou kruhovou síň. Pravděpodobně bývala v dávných dobách naplněna magmatem, dnes je však prázdná. Dříve nebo později se zhroutí dovnitř a vyvolá vlnu cunami v okolí hustě obydlené oblasti Neapole.

Více o sopkách i dalších zajímavých tématech se dočtete v červencovém vydání National Geographic, nebo na webu National Geographic.



Jednotlivé tištené vydání lze získat na stáncích nebo prostřednictví e-shopu National Geographic. E-vydání můžete získat na webu mojepredplatne.