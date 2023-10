Jen málo míst na Zemi splňuje lidskou představu o nedotčené panenské přírodě tak dobře, jako srdce Amazonie. Vědci ale zjistili, že tento obrovský prales je spíše velká zanedbaná zahrada. Pod kořeny stromů totiž našli rozsáhlé zbytky měst, vesnic a cest. Odhadují, že se pod jeho celým povrchem nachází možná až přes dvacet tisíc staveb.

Vědci potvrdili, že se v Amazonii pod spletí kořenů, tlející vegetace a vrstev hlíny nacházejí zbytky rozsáhlé předkolumbovské civilizace, která tam žila před 1500 až 500 lety. Výzkum zveřejnili začátkem října v časopise Science.

Studie doplňuje rostoucí počet důkazů, že tato oblast není nedotčeným pralesem, ale že je výrazně ovlivněná a pozměněna domorodými obyvateli, kteří s lesem koexistují už přes 12 000 let. „Místa zde pravděpodobně obsahují tisíce neobjevených archeologických nalezišť, v jejichž okolí lidé aktivně upravovali lesy,” napsal tým výzkumníků.

Geografické rozložení známých a nově objevených předkolumbovských hliněných staveb v Amazonii. (A) Mapa dříve popsaných a nově objevených staveb (fialové kroužky, resp. žluté hvězdy) uvedených v této studii v šesti amazonských oblastech: centrální Amazonie (CA), východní Amazonie (EA), Guyanský štít (GS), severozápadní Amazonie (NwA), jižní Amazonie (SA) a jihozápadní Amazonie (SwA). (B) Nově objevené struktury v SA. (C až F) Nově objevené struktury v SwA. (G až I) Nově objevené struktury v GS. (J a K) Nově objevené struktury v CA.Zdroj: se svolením Peripato et al., Science, 2023

Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de Aragão z Brazilské kosmické agentury a jeho kolegové prozkoumali 5315 kilometrů čtverečních pralesa pomocí technologie LIDAR. Tato metoda využívá letadla a drony k laserovému mapování půdy a z odrazů světla vytváří 3D model krajiny.

Vědce šokoval rozsah objevu

Tým objevil 24 rozsáhlých útvarů, o nichž předpokládá, že jsou pozůstatkem předkolumbovské civilizace. „Našli jsme opevněnou vesnici v jižní Amazonii, obranná a obřadní místa v jihozápadní Amazonii, megalitické stavby v Guyanském štítu a říční stavby v záplavových oblastech v centrální Amazonii,” uvedl Aragão.

Na jihu Amazonie podle odborníků žily desetitisíce lidí. Vesnice a města propojovala síť cest, jejichž kvalita se vyrovnala silnicím ve starověkém Římě, napsal server Science Alert. V této oblasti archeologové našli také pozůstatky města, neboť objevili jeho náměstí.

Prales dříve kypěl lidským životem

Výzkum pokryl pouze 0,08 procenta z 6,7 milionu kilometrů čtverečních pralesa. Pomocí nových dat a 937 dříve objevených staveb experti předpověděli, že je pod celým územím Amazonie 10 272 až 23 648 neobjevených archeologických nalezišť.

Nové důkazy naznačují, že domorodé společnosti byly v minulosti větší, než vědci dosud předpokládali a v určitém období dokonce čítaly až 5 milionů lidí. Z jakého důvodu města zanikla, jim stále není jasné, informuje web New Scientist.

Amazonie je i kulturní dědictví

Tým Aragãa navíc přidal další důkazy k již existujícím studiím, že kolem archeologických nalezišť rostou domestikované rostliny, které produkují jedlé ořechy nebo ovoce. „Amazonie není nedotčená. Tisíce let ji přetvářeli domorodci,” řekl webu WION archeolog Eduardo Neves. Vědec se na výzkumu nepodílel.

Fakt, že amazonský deštný prales není jen ekologickým pokladem, ale také biokulturním dědictvím by ho mohl podle expertů chránit. „Znamená to totiž, že je dědictvím žijících domorodců a to musí být chráněno, protože se jedná o jejich předky,” řekl Michael Heckenberger z Floridské univerzity, který se na studii také nepodílel.