Studna stará sedm tisíc let je v muzeu v Pardubicích. Lidem se představí za rok

Od nálezu sedm tisíc let staré studny, kterou archeologové vykopali nedaleko Ostrova na Chrudimsku, uplynulo už pět let, nyní se přestěhovala do muzea v Pardubicích. Nejslavnější nález záchranného archeologického výzkumu pod dálnicí D35 v Pardubickém kraji je mimořádný svým stářím – neolitická studna je totiž nejstarší dendrochronologicky datovanou konstrukcí v Evropě a nejstarší objevenou dřevěnou studnou na území České republiky.

Nález studny v místě budoucí dálnice D35 | Foto: Archaia o.p.s.