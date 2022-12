PMNM patří mezi největší chráněné mořské oblasti na světě. Je větší než všechny národní parky ve Spojených státech dohromady. Dosud vědci prozkoumali pouhé tři procenta její celkové plochy.

Výzkumníci z organizace Ocean Exploration Trust se snaží velikost prozkoumaného území nadále zvětšovat. I proto se do této divočiny, která leží v hloubce více než tři kilometry, vydávají pravidelně. Jejich průzkum může díky videím a sociálním sítím sledovat každý. A některé z videí jsou opravdu jedinečná - pod hladinou se totiž mimo jiné skrývá úkaz jako z fantasy filmu.

Bizarní cihlová cesta

Nejzajímavější záznam expedice zveřejněný na YouTube v letošním roce zachycuje okamžik, kdy výzkumníci s hlubinným vozidlem narazili na tajemnou cestu, podobnou té, která vede do země Oz z románu Lymana Franka Bauma.

„Je to cesta do Atlantidy,“ vykřikuje na videu jeden z výzkumníků do vysílačky. „Cesta ze žlutých cihel?“ kontruje jiný hlas. „To je bizarní,“ dodává další člen týmu.

Zdroj: Youtube

Přestože se dno jezera, které vědci objevili na vrcholu podmořské hory Nootka, nachází pod hladinou, vypadá překvapivě „suché“. Na vysílačce tým poznamenává, že půda vypadá téměř jako pečená kůrka, která by se dala odloupnout.

V jednom malém úseku je sopečná hornina rozlámaná způsobem, který nápadně připomíná cihly. „Unikátní devadesáti stupňové zlomy pravděpodobně souvisejí s ohřevem a ochlazovacím napětím z několikanásobných erupcí“ stojí v popisku k videu na YouTube.

Na první pohled je tento efekt skutečně snadno zaměnitelný za cestu vedoucí do úžasného nového podmořského světa. A svým způsobem to vlastně ani není přehnaný popis. Sledování „cihlové“ cesty je totiž podle odborníků znamením, že vědci jdou správným směrem a brzy by se mohli dozvědět mnohem více o skryté geologii Země.

„Náš průzkum této nikdy neprozkoumané oblasti pomáhá hlouběji nahlédnout do života na skalnatých svazích starobylých podmořských hor a uvnitř nich. Studie pomohou získat základní informace o živých společenstvech podmořských hor, které mohou být důležíté v oblasti jejich ochrany,“ stojí v prohlášení výzkumníků z organizace Nautilus.

Mořská národní památka Papahānaumokuākea

PMNM je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO v USA. Jde o území zahrnující 1 510 000 kilometrů čtverečních oceánských vod, včetně deseti ostrovů a atolů Severozápadních Havajských ostrovů. Je jednou z největších chráněných oblastí na světě.

Oblast má hluboký kosmologický a tradiční význam pro živou kulturu původních obyvatel Havaje. Vnímají ji jako prostředí předků, ztělesnění havajského pojetí příbuznosti mezi lidmi a přírodou a jako místo, kde údajně vzniká život a kam se vracejí duchové po smrti.

Zdroj: Youtube

Na dvou ostrovech, Nihoa a Mokumanamana, se navíc nacházejí archeologické pozůstatky související s předevropským osídlením. Velkou část památky tvoří pelagické a hlubokomořské biotopy s pozoruhodnými prvky, jako jsou podmořské hory, rozsáhlé korálové útesy a laguny.

Společnost Ocean Exploration Trust a program Nautilus Exploration Program usilují o nové objevy v oblasti geologie, biologie a archeologie a zároveň provádějí vědecký průzkum mořského dna. Jejich expedice nejčastěji startují na palubě průzkumné lodi Nautilus - 68 metrové výzkumné lodi vybavené podmořskými vozidly s živým přenosem, která vědcům, studentům i veřejnosti umožňují prozkoumat mořské hlubiny odkudkoli na světě.



Do svých expedic zapojují pedagogy a stážisty, kteří se prostřednictvím spojení z lodi na břeh dělí o své praktické zkušenosti s dalšími nadšenci. Ti, i když zrovna nejsou na moři, se tak mohou ponořit do služby Nautilus Live a dozvědět se o podmořském světě více.