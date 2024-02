Badatelé našli hluboko v džunglích Tanzanie v jihovýchodní Africe pět nových druhů mnohonožek, které vypadají jako mimozemšťané. Jedna také patří do zcela neznámé skupiny tvorů. Nové objevy odborníkům pomůžou s porozuměním funkce lián v pralesech.

Prales v Tanzanii ukrýval dosud neobjevené mnohonožky. Jsou jako z filmové série Hvězdné války. Podívejte se v článku. | Foto: Shutterstock

Hlavy připomínající postavy z Hvězdných válek. Objev nových živočichů v temných koutech džungle vědce z University of the Sunshine Coast v Austrálii překvapil. Mnohonožky vypadaly jak ze sci-fi trháků.

Podivná zvířata našel tým profesora Andyho Marshalla při výzkumu růstu stromů a lián v národním parku Udzungwa Mountains. Jsou součástí rozsáhlého projketu, jehož cílem je popsat celou faunu mnohonožek v oblasti překypující biodiverzitou.

„Během terénních prací vídáme mnohonožky všech velikostí, protože jsou skvělými indikátory zdraví lesa, ale význam těchto druhů jsme si uvědomili až poté, co experti vyhodnotili naše vzorky,“ citoval portál New York Post odborníka. Nový rod a druhy experti popsali v časopise European Journal of Taxonomy.

Dvě stovky nohou

Nově objevené mnohonožky jsou dlouhé několik centimetrů a každá má asi dvě stě nohou. Zástupci těch největších afrických mnohonožek mohou mít přitom až 35 centimetrů. Pro srovnání, největší objevená mnohonožka v Severní Americe měla o dvacet centimetrů méně.

Nalezení mnohonožek má pro odborníky zvláštní význam. Chtějí díky nim lépe porozumět globální obnově lesů. Nedávná zjištění naznačují, že při vyšších teplotách se v lesích narušených těžbou a dalšími vlivy častěji vyskytují liány. „Mnohonožky nám pomohou určit dvě velmi odlišné teorie o úloze lián při obnově lesa - zda liány obalují strom jako obvazy chránící ránu, nebo zda parazitují a dusí les,“ okomentoval úlohu živočichů expert. Bližší podrobnosti však neuvedl.

Nové druhy čekají na objevení

Nové druhy mnohonožek dostaly cizokrajná jména. Jednu z nich experti pojmenovali Lophostreptus magombera, a to podle přírodní rezervace Magombera v Tanzanii. Jedná se o biologicky unikátní prales, o jehož ochranu se profesor Marshall snaží už dlouhá léta.

Vědec poznamenal, že si díky novému objevu uvědomili, kolik toho zbývá ještě v tropických džunglích objevit. On sám přitom už dříve našel nové druhy, včetně neznámého chameleona a nového druhu stromu, jenž je blízko vyhynutí. Exempláře mnohonožek jsou nyní dle informací na webu univerzity uloženy v Dánském přírodovědném muzeu na Kodaňské univerzitě.

Jména po zpěvačce či postavě z řecké mytologie

Mnohonožky se vyznačují protáhlým tělem a velkým množstvím nohou. Přestože patří pod stonožkovce, nebyl ještě do roku 2020 znám žádný druh, jenž by měl více než tisícovku nohou. Před čtyřmi lety se však podařilo najít živočicha, který jich měl rovnou 1 306. Experti ho pojmenovali Eumillipes persephone, a to po manželce vládce podsvětí Háda, Persefoně.

Stále však nedostala tak originální jméno jako nový druh, který vědci našli v roce 2022. Vedoucí týmu zoologů tehdy mnohonožku pojmenoval po zpěvačce Taylor Swiftové - Nannaria swiftae, jinou zase po své manželce.