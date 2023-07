Před devíti lety se na Zemi dostaly důkazy o vyspělé mimozemské civilizaci. Alespoň si to myslí astrofyzik Avi Loeb z Harvardské univerzity, který vedl expedici v místě údajného dopadu meteoru IM1. Na dně Tichého oceánu jeho tým našel 50 titěrných kuliček z nezvykle tvrdého materiálu, který se obvykle v meteorech nevyskytuje.

Avi Loeb tvrdí, že meteorit, který na Zemi spadl před devíti lety, byl produktem mimozemské technologie | Foto: Shutterstock

Skupina průzkumníků vedená profesorem a nadšencem do existence mimozemské civilizace Avi Loebem našla podivné objekty asi 84 kilometrů severně od ostrova Manus v oblasti Papui-Nové Guineji. Prozkoumávala jej za cílem najít úlomky meteoru, který do oblasti spadl v roce 2014.

Odborníci zkoumali oblast dva kilometry pod hladinou oceánu pomocí magnetických hlubokomořských saní spuštěných pomocí kabelu z expediční lodi Silver Star. Celá mise proběhla v polovině června. Expedici složenou z dle Loebových slov nejlepších oceánských průzkumníků na světě financoval částkou 1,5 milionu dolarů americký podnikatel Charles Hoskinson.

Zemi neobíhá jen Měsíc. Nově objevený asteroid provází planetu už tisíce let

Deník Independent píše, že zvláštní předměty o velikosti asi půl milimetru, které na dně našli, vznikají při výbuchu meteorů a asteroidů. Kuličky byly tak malé, že je výzkumníci sbírali pinzetami.

Podivný materiál

Při zkoumání pod fluorescenčním rentgenovým zářením experti nakonec zjistili, že kuličky se skládají ze slitiny oceli a titanu, tedy z materiálu, který se v běžných meteorech nevyskytuje. Materiál je známý také jako S5 neboli nárazuvzdorná ocel. „Mnoho z nich vypadalo pod mikroskopem jako zlato,“ řekl profesor, pro kterého bylo nalezení úlomků vzrušujícím zážitkem.

Mise s lodí Silver Star a komentář od Avi Loeba:

Zdroj: Youtube

Avi Loeb, kterého přezdívají „mimozemský lovec z Harvardu“, věří, že kuličky pocházejí buď z mezihvězdného prostoru, nebo je vytvořila vyspělá mimozemská civilizace. Sám je zastáncem teorie, že Zemi už mimozemšťané navštívili a nový objev je podle něj jen potvrzením toho, že se nemýlí.

Než zavolá E.T. Rozlousknout šifrovanou zprávu z Marsu si může zkusit každý

Interstellar meteor 1 neboli IM1 (CNEOS 2014-01-08) zaujal profesora a jeho kolegu z Harvardu Amira Siraje svou vysokou rychlostí a skutečností, že explodoval mnohem níže v zemské atmosféře než většina jemu podobných meteorů. Byl výjimečný také mimořádnou pevností materiálu. Právě jedinečné vlastnosti IM1 a jeho mezihvězdný původ mohou podle portálu New York Post naznačovat, že se jedná o kus mimozemské technologie.

„Zdrojem IM1 muselo být přírodní prostředí odlišné od Sluneční soustavy anebo civilizace mimo naši planetu,“ myslí si Loeb. Kuličky budou nyní převezeny do Harvard College Observatory, kde vědci budou dál analyzovat jejich složení a srovnávat je s jinými úlomky meteoritů.

Avi Loeb je izraelsko-americký teoretický fyzik, který se nebojí mluvit o kontroverzním tématu mimozemských civilizací. Známý je především proto, že před dvěma lety napsal bestseller Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, ve kterém tvrdí, že mezihvězdný objekt Oumuamua, který se u Země ukázal v roce 2017, byl postaven mimozemšťany a byl důkazem zaniklé galaktické kultury.



Další kniha vědce, který napsal více než tisíc teoretických výzkumných prací, vyjde v srpnu tohoto roku.