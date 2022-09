Společnost podle Sky News uvedla, že nové video v rozlišení 8K umožňuje výzkumníkům přiblížit části vraku a přitom zachovat kvalitu 4K, která ukazuje fenomenální barvy a nové struktury na lodi, které dosud nebyly vidět.

Šedesátivteřinový klip, podbarvený jemnou hudbou, bere diváky na prohlídku vnější části slavné lodi, která byla odsouzena k záhubě, a odhaluje dosud neviděné detaily podél paluby a oblastí, jako je příď. Právě ta se proslavila ve výpravném filmu Titanic z roku 1997. Dobře je vidět také kotva na levoboku. Záběry také podle serveru People ukazují rozklad v místech, kde se zřítila a odpadla část lodního zábradlí.

Unikátní záběry vraku Titaniku v rozlišení 8K

Zdroj: Youtube

„Na videu je vidět jeřáb, který sloužil k nasazení obrovské patnáctitunové kotvy, která se stále nachází na palubě vraku, a řetěz, který byl původně připevněn k hlavnímu stěžni,“ uvedl v tiskové zprávě PH Nargeolet, zkušený pilot ponorky Nautile a potápěč, který se zabývá průzkumem Titaniku.

Rory Golden, odborník na Titanic ze společnosti OceanGate Expeditions, v tiskové zprávě uvedl, že jeden z těch nejlepších záběrů, které viděl, ukazuje jeden z kotlů, který spadl na dno oceánu, když se Titanik rozlomil na dvě části.

„Nikdy jsem dosud na kotvě na levoboku neviděl jméno výrobce kotvy 'Noah Hingley & Sons Ltd.',“ uvedl Golden v tiskové zprávě.

Podle něj je současné video extrémně detailní. „Vrak studuji už desítky let a absolvoval jsem několik ponorů a nevzpomínám si, že bych viděl nějaký jiný snímek, který by ukazoval takovou úroveň detailů,“ dodal Golden.

Dobové fotografie Titaniku:

Vzestup a pád Titaniku

Loď RMS Titanic se potopila u pobřeží Newfoundlandu 15. dubna 1912 v ranních hodinách poté, co narazila do ledovce při své první plavbě ze Southamptonu v Anglii do New Yorku. Luxusní osobní loď, o které se říkalo, že je nepotopitelná, byla slavná od prvního dne existence. Byla také známá jako největší a jedna z nejhonosnějších lodí svého druhu v té době.

Pozornost veřejnosti však nakonec upoutala především lidská tragédie, která se stala té noci. Titanic vyplul s přibližně 2 200 lidmi - milionáři, přistěhovalci, 13 novomanželskými páry a osmičlennou kapelou, která hrála až do hořkého konce - a záchrannými čluny pro něco málo přes polovinu z nich. Nakonec se zachránilo 712 lidí, ostatní se utopili nebo umrzli ve vodě.

„Byla to největší loď v dějinách, plná tehdejších celebrit,“ řekl James Cameron, režisér kasovního trháku Titanik, který se stal prvním filmem s celosvětovým výdělkem přes 1 miliardu dolarů, byl nominován na rekordních 14 Oscarů a vynesl herce Leonarda DiCapria a Kate Winsletovou do sféry superhvězd filmového plátna.

Pozornost, kterou si potopení lodi vysloužilo, odpovídala slávě, která se pojila se jmény cestujících. „Bylo by to, jako kdybyste vzali jumbo jet s polovinou hollywoodských hvězd a narazili s ním do Washingtonova památníku,“ dodal osmašedesátiletý Cameron.