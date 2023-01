Zamrzlý v čase. Na dně největšího norského jezera objevili středověký vrak

Britský deník The Guardian informoval, že pečlivá konzervace nalezených částí lodi započala ihned po nálezu v roce 2002, kdy na zbytky středověké lodi společně s tisícovkou středověkých artefaktů místní narazili na březích řeky Usk. Od té doby odborníci zrestaurované dubové a bukové trámy postupně sváželi z Portsmouthu, kde na konzervaci částí středověké lodi vytrvale pracovali, do Newportu. David Pearson a další restaurátoři podrobili dřevo procesu lyofilizace, při němž dřevěný artefakt získá zpět svoji stabilitu. Tento proces zajistil vysušení dřeva a potřebné zpevnění struktury. Dřevo se taky hloubkově vyčistilo.

Klíčový okamžik

Svážení materiálu na stavbu lodi v těchto dnech finišuje. „Je to velmi vzrušující. Vnímáme to jako klíčový okamžik,“ řekla místopředsedkyně organizace Přátelé lodi z Newportu Sian Kingová s tím, že je ráda, že už budou mít brzo všechny části lodi pohromadě v doku. Díky tomu budou moct brzo začít se zpětnou montáží ošetřených dřev.

„Máme masivní loď, kterou musíme znovu sestavit, a nemáme žádný návod,“ citovala BBC kurátora projektu Tobyho Jonese. Na světě je podle něj řada vystavených, zrestaurovaných, starověkých lodí, ale překvapivě žádná není z 15. století. Jejich projekt je proto podle jeho slov výjimečný, stejně jako loď, kterou sestavují. Dohromady by ji měli dát v příštích pěti letech.

„Loď z Newportu je jedním z nejzajímavějších a nejdůležitějších vraků nalezených v britských vodách za poslední generaci,“ uvedl historik Dan Snow a dodal, že se loď určitě stane světovým turistickým tahákem díky tomu, jak je velmi dobře zachovalá.

Loď je významná rovněž proto, že odborníkům nabízí množství informací o tom, jak vypadal život v 15. století. „Můžeme se poučit z pozdně středověké stavby lodí a z předmětů nalezených na palubě,“ uvedl vedoucí ochrany slavné a rovněž zrekonstruované tudorovské válečné lodi Mary Rose David Pearson.

Turistická atrakce

Newportská městská rada si od tohoto ambiciózního projektu slibuje zejména podporu cestovního ruchu. „Newport má co nabídnout a my chceme oslavovat naši historii a kulturu a zajistit její zachování, aby náš příběh znaly i budoucí generace,“ uvedla členka výboru pro hospodářský růst a strategické investice Jane Muddová. A město má být vskutku na co pyšné, dle odborníků bude loď jedinou námořní expozicí z 15. století na celém světě. Rada bude muset plachetnici také najít zvlášní výstavní prostor. Vzhledem ke své velikosti se totiž nevejde do městského muzea, ani do galerie.

Obchodní loď převážející víno

Středověké plavidlo mělo v době, kdy se plavilo po obchodní trase z Lisabonu do Bristolu, třicet metrů a 400 tun, dokázalo uvézt 200 tun nákladu. Vše naznačuje tomu, že zprostředkovávalo obchod s vínem a dokázalo přepravit 200 tisíc lahví za jednu plavbu. Odborníci uvedli, že loď byla postavena ze stromů pokácených roku 1449 v Baskicku. O dvacet let později připlula poškozená do Newportu a už znovu nevyplula.

Zdaleka nejslavnější britskou opravenou lodí je vlajková loď Mary Rose z 16. století, kterou jako součást válečného programu vlastnil král Jindřich VIII. Naposledy vyplula v roce 1545, přičemž se po náporu větru nedaleko od portsmouthského přístavu potopila. Po více než 400 letech, v roce 1982 byl její vrak vyzdvižen z mořského dna. Dnes si ji mohou návštěvníci prohlédnout v muzeu v Portsmouthu. Podobně se ze dna dostala i švédská vlajková válečná plachetnice Vasa ze 17. století. Tu najdete ve Stockholmu.